Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat seine Profis vor Überheblichkeit in der Europa League gewarnt. "Das wird ein ganz anderes Spiel als beim Hinspiel werden. Das habe ich den Jungs auch gesagt", sagte der Coach mit Blick auf die Partie am Donnerstag gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus (21.00 Uhr/RTL). Die Partie in Griechenland hatten die Breisgauer deutlich mit 3:0 (2:0) gewonnen.

Der Tabellendritte der Bundesliga führt mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen die Gruppe G souverän an. Den Einzug in die Play-offs haben die Breisgauer bereits sicher. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Piräus würden die Freiburger der Zwischenrunde aus dem Weg gehen, die direkte Qualifikation für das Achtelfinale wäre bereits vor dem letzten Vorrunden-Spieltag perfekt.

Sollte der Tabellenzweite Qarabag Agdam nicht beim FC Nantes gewinnen, steht der SC sogar bei einer Niederlage als Gruppensieger fest. "Dass es in der kommenden Woche um nichts mehr gehen könnte, spielt in unseren Überlegungen keine Rolle, denn das ist spekulativ", sagte Streich: "Das Stadion ist voll, wir sind hochmotiviert. Wir gehen mit allem, was wir haben, in das Spiel."