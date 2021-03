Bundesliga

Bundesliga-Flash: "Dann kann man einiges feiern" - Baku will an Ungarn-Gala anknüpfen

Wolf übernimmt das Traineramt in Leverkusen, Musiala wird zum viertjüngsten Nationalspieler und Ridle Baku will bei der U21-EM noch großes erreichen. Das Spiel der U21 gegen die Niederlande gibt es am Samstag ab 20:15 Uhr LIVE auf ProSieben und ran.de.