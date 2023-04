Von Marie Schulte-Bockum

Nur vier Tore erzielte der FC Bayern in den vergangenen drei Pflichtspielen. Jedes Mal war der Schütze ein Münchner Verteidiger. Damit nun gegen Manchester City über 90 Minuten drei oder gar vier eigene Tore gelingen, muss allerdings jeder Spieler einen Sahnetag erwischen.

Dabei kommt es auch auf Thomas Tuchel an. Bayerns neuer Trainer muss eine schlagkräftige, perfekt harmonisierende Startelf finden, die Pep Guardiolas eingespieltes Starensemble in der Allianz Arena in die Knie zwingt.

ran zeigt drei Startelf-Varianten für einen möglichen Königsklassen-Coup:

1. Die PSG-Besieger: Mit Dreierkette und ohne Upamecano gegen ManCity?

Sommer - de Ligt, Pavard, Stanisic - Coman, Goretzka, Kimmich, Cancelo - Musiala, Choupo-Moting, Sane

Paris Saint-Germain trat jüngst mit der Nummer 1 und Nummer 2 der Weltfußballerwahl gegen Bayern an. Doch weder Lionel Messi noch Kylian Mbappe trafen in 180 Minuten gegen Julian Nagelsmanns Team.

Also zurück in die Zukunft? Einer der besten Akteure beim 2:0-Heimsieg gegen PSG war Bayerns Eigengewächs Josip Stanistic. Der Kroate war dem PSG-Sturm stets auf den Fersen, entschied dabei fast alle Zweikämpfe und Sprintduelle für sich.

Unter Tuchel hat Stanisic zwar bislang einen schweren Stand, fehlte in der Bundesliga sogar zweimal im Kader. Comeback-Qualitäten hat der 23-Jährige aber schon mehrfach bewiesen.

Mit Stanisic in der Startelf würde Upamecano, der im Hinspiel in Manchester einen rabenschwarzen Tag erwischte, auf die Bank rücken.

2. Die erfahrene Elf aus Tuchels Debütsieg gegen Dortmund

Sommer - Davies, de Ligt, Upamecano, Pavard - Goretzka, Kimmich - Coman, Müller, Sane - Choupo-Moting

Was war das für eine Sternstunde: Mit vier Toren ballerten die Bayern den BVB am 1. April aus der Arena, es hätten weitaus mehr sein können. Die Münchner feierten die Rückkehr an die Tabellenspitze - und Thomas Tuchel einen gelungenen Einstand.

Warum also nicht das englische Sprichwort "Never change a winning team" gegen den Premier-League-Sieger der Vorsaison anwenden?

Im Vergleich zum Hinspiel in Manchester würde dies bedeuten, dass Thomas Müller, Eric-Maxim Choupo-Moting und Alphonso Davies für Jamal Musiala, Serge Gnabry und Joao Cancelo in die Startelf rücken.

3. Hinten Stanisic, vorne Mane: Mit zwei Geheimwaffen Guardiola überrumpeln

Sommer - Davies, de Ligt, Pavard, Stanisic - Musiala, Kimmich - Coman, Sane, Mane - Choupo-Moting

Wo wir gerade bei Sprichwörtern sind: Mit dem Rücken zur Wand war Bayern schon immer brandgefährlich. Und dabei haben einige Verlierer der Tuchel-Ära die Chance, die Herzen des Trainers, der Mitspieler und der Fans zurückzuerobern.

Warum also nicht eine pfeilschnelle Offensive mit Kabinensünder Sadio Mane, seinem Backpfeifen-Opfer Sane und Rückkehrer Choupo-Moting?

Wie es gegen City gehen kann bewies Mane jahrelang in der Premier League. In 20 Spielen gegen die Skyblues netzte der Senegalese stolze zehnmal.

Und warum nicht einmal den ballsicheren, kreativen Musiala eine Reihe weiter hinten spielen lassen, wo Goretzka doch seit Monaten im Formtief steckt?

Mit Kimmich als erfahrenen Nebenmann kann sich Musiala auf der Doppel-Sechs ohne Druck entfalten.

Dazu ersetzt Stanisic in unserer Startelf-Variante 3 noch den unglücklichen Upamecano.