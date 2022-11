München - Der FC Bayern München marschierte bislang ohne Fehl und Tadel durch die Gruppenphase der Champions League.

Nach fünf Siegen aus fünf Spielen steht der deutsche Rekordmeister vorzeitig als Teilnehmer der K.o.-Phase fest und zudem auch noch als Gruppensieger. Am abschließenden Spieltag der Gruppenphase geht es also für die Münchner gegen Inter Mailand sportlich nicht mehr um allzu viel. Dennoch wollen die Bayern natürlich nun auch den sechsten Sieg einfahren und damit die Gruppenphase mit der perfekten Bilanz von 18 Punkten abschließen.

Am 1. Spieltag der Gruppenphase siegte die Nagelsmann-Elf bereits bei Inter Mailand mit 2:0. Damals erzielte Leroy Sane den Führungstreffer und ein Eigentor von Inters Danilo D'Ambrosio besiegelte den FCB-Sieg im Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand, wo der deutsche Rekordmeister im Jahr 2001 die Champions League gewinnen konnte.

Im letzten Gruppenspiel des FC Bayern wird Nagelsmann einige Änderungen vornehmen. Verzichten wird er auf Abwehrchef Matthijs de Ligt. Der Niederländer habe "leichte Knieprobleme" wegen einer Innenbanddehnung.

Noch keine Option für das Spiel gegen Inter sind laut Nagelsmann die Rekonvaleszenten Leroy Sane und Lucas Hernandez, die am Montag im Training mitwirkten. Beide könnten aber ebenfalls am Wochenende wieder in den Kader rutschen. Mit Thomas Müller, der an Problemen mit der Hüfte laboriert und derzeit nur Lauftraining absolviert, rechnet der Trainer dagegen erst in der kommenden Woche.

Gegen Inter will Nagelsmann auf jeden Fall in der Startelf und auch während des Spiels Wechsel vornehmen. "Wir werden rotieren müssen, weil wir ein paar müde und angeschlagene Spieler haben", sagte er. Von Beginn an spielen werde daher sicher Neuzugang Ryan Gravenberch, kündigte der Trainer an.

FC Bayern vs. Inter: Die Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic - Kimmich, Sabitzer - Coman, Gravenberch, Mane - Choupo-Moting

Inter Mailand: A. Onana - Darmian, de Vrij, Acerbi - Bellanova, Gosens, Barella, Asllani, Gagliardini - J. Correa, L. Martinez

Wo läuft FC Bayern vs. Inter Mailand? Wo kann ich das Spiel der Bayern live verfolgen?

Der FC Bayern tritt am Dienstag in der Champions League auf Inter Mailand. Anpfiff der Partie ist am 1. November um 21:00 Uhr. Übertragen wird das Spiel exklusiv nur bei Amazon Prime.

Wird das Spiel Bayern München gegen Inter live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie Bayern gegen Inter Mailand im Pay-TV sehen - und wo?

Nein, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Inter Mailand ist im Pay-TV zu sehen.

Gibt es einen Livestream vom FC Bayern gegen Inter Mailand?

Ja. Wer das Spiel zwischen den Bayern und Inter Mailand auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das Amazon Prime tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie FC Bayern München gegen Inter auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Bayern vs. Inter: Wo sehe ich die Highlights und Zusammenfassung der Partie?

Die Highlights zwischen dem FC Bayern und Inter Mailand können im Anschluss an die Partie bei Amazon Prime angeschaut werden. Im Anschluss an das Match wird es Teil der Highlight-Show sein und anschließend auch on demand auf der Plattform verfügbar sein. Zudem zeigt das ZDF am Mittwoch um 23 Uhr live die Highlights aller Spiele des 6. Spieltags.

