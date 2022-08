München - Jetzt hat es auch die Bayern mal erwischt! Nach vermeintlichem Losglück über die vergangenen Jahre trifft der deutsche Rekordmeister in dieser Champions-League-Saison bereits in der Gruppenphase auf absolute Hochkaräter.

Neben dem FC Barcelona um Robert Lewandowski wurde den Münchnern auch Topklub Inter Mailand zugelost. Vor allem das Duell mit Ex-Bayern-Spieler Lewandowski sorgte bei allen Beteiligten für Schmunzeln, so wünschte sich der polnische Superstar im Vorfeld doch jeden Gegner außer seinen ehemaligen Verein - das Schicksal wollte es anders.

Bayern Munich are fucking massive 😭 pic.twitter.com/ma0Ffhq51b — 𝙅𝙞𝙡𝙨𝙝𝙞𝙚 (@MiaSanMane) August 25, 2022

"Das war so klar, das war so klar! Natürlich bekommen wir Barcelona in der Gruppe", witzelte auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn nach der Auslosung. Dazu passt eine Szene unmittelbar nach dem Barcelona-Los, die den Bayern-Boss mit breitem Grinsen im Publikum zeigt.

FC Bayern: Kahn-Grinser kommt nicht überall gut an

Während der Screenshot in den sozialen Medien hauptsächlich humoristisch verarbeitet wurde, empfand nicht jede Partei den "Kahnschen Lacher" als wohlwollende Geste. Vor allem in der spanischen Presse wurde die Szene als Affront gegenüber dem FC Barcelona aufgenommen.

"Er spottet über Barca. Das war eine ungewöhnliche Reaktion eines Managers, der an der Auslosung teilnimmt, bei der Respekt eigentlich die Norm ist", schrieb die spanische Tageszeitung "Sport". Hier spielte wohl mit rein, dass Kahns Grinsen von vielen Fans mit den jüngsten sportlichen Ergebnissen zwischen den beiden Vereinen in Verbindung gebracht wurde.

So hagelte es für die Katalanen in den vergangenen drei Spielen krachende Niederlagen (2:8, 0:3, 0:3) gegen den Münchner FCB.

Viel mehr war wohl die Tatsache, dass die Bayern - nach dessen holprigem Abgang - frühzeitig auf Robert Lewandowski treffen werden, Grund für die Münchner Freude. "Bei Barcelona ist die Geschichte mit Lewy natürlich schon vorgeschrieben", fasste auch Trainer Julian Nagelsmann die Auslosung kurz und knapp zusammen.

Auch wenn die spanische Entrüstung wohl jeglicher Grundlage entbehrt, sorgt der Kahn-Lacher dennoch schon Wochen vor dem eigentlichen Aufeinandertreffen für Feuer zwischen den Teams.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.