Es war ein Clip, der viral ging.

Nachdem der FC Bayern München gerade mit 0:3 bei Manchester City unter die Räder kam, holte Dietmar Hamann bei "Sky Austria" zum Rundumschlag aus. Sein Ziel: Bayerns Keeper und Manuel-Neuer-Vertreter Yann Sommer.

Als "heillos überfordert" sah er Sommer, der seiner Meinung nach "an den ersten beiden Gegentoren Schuld war".

Gegenwind gab es unter anderem vom Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin und Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus, die die Kritik "respektlos" nannten. Auch im exklusiven ran-Interview übte sich der ehemalige Bundesliga-Torhüter Jörg Stiel in Unverständnis. "Stand Hamann jemals im Tor?", fragte Stiel rhetorisch.

Hamann zeigt Verständnis - aber bleibt bei seiner Meinung

Als Reaktion darauf zeigte Hamann sogar Verständnis. "Was soll denn der Nationaltrainer der Schweiz anderes sagen? Natürlich muss er sich vor seinen Spieler stellen und ihn schützen. Da habe ich vollstes Verständnis für", sagte Hamann "ntv".

Von seiner Meinung abrücken will er jedoch nicht. "Er hätte die ersten beiden Gegentore halten müssen." Stattdessen sieht Hamann sich als Motivator, statt als Kritiker: "Wenn ich der Meinung wäre, dass der Sommer die nicht halten kann, dann würde ich ihn nicht kritisieren. Das ist doch etwas Positives. Ich denke, dass er es besser machen könnte. Sonst würde ich keine Kritik üben", erklärte er.

"Kritik ist immer auch als Ansporn zu verstehen. Nur wer kritikfähig ist, kann auch Leistung bringen", berichtet Hamann weiter.

Verlorene Diskussionskultur? Hamann sieht "gesellschaftliches Problem"

Stattdessen sieht der Champions-League-Sieger von 2005 ein Problem in der Gesamtgesellschaft, was öffentliche Kritik und Meinung angeht. "Es ist ein Symptom der heutigen Zeit. Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass sich keiner mehr die Meinung sagen darf", stellt der 49-Jährige fest. "Wenn du etwas sagst, wirst du sofort in eine Ecke gestellt, wirst im Netz beleidigt oder beschimpft."

"Wir müssen bei den jungen Leuten fördern und fordern, dass sie ihre Meinung haben und sie sagen und dann auch zu der stehen. Auch wenn der Wind dann ab und zu bläst."

Am Mittwoch ab 21 Uhr (live im Ticker) sind die Bayern - mit Yann Sommer - im Rückspiel gegen Manchester City gefordert.