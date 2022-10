München - Beim 2:0 zuletzt in der Bundesliga bei 1899 Hoffenheim stellte der FC Bayern früh die Weichen auf Sieg und nur wenige Tage später in der Königsklasse sorgten die Münchner beim 3:0 (2:0)-Erfolg beim FC Barcelona erneut schon in der ersten Halbzeit für einen souveränen Vorsprung.

Kein Wunder also, dass Coach Julian Nagelsmann anschließend bei "DAZN" vor allem die konsequente und konzentrierte Vorgehensweise seines Teams in der Anfangsphase lobte. "Wir waren geduldig und haben gut Fußball gespielt in den ersten 25 Minuten", erklärte Nagelsmann, dessen Team bereits in der zehnten Minute durch Sadio Mane im Camp Nou in Führung ging.

Gnabry als überragender Vorlagengeber

Dieses erste Tor von Mane leitete Serge Gnabry durch einen technisch perfekten Dropkick-Pass in die Tiefe sehenswert ein - es sollte der Auftakt eines überragenden Abends für den DFB-Star werden. Denn der 27-Jährige hatte auch gut 20 Minuten später, vor dem 2:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting, seine Beine als Vorlagengeber erneut entscheidend mit im Spiel.

"Top gespielt von Serge", gab es entsprechende Anerkennung vom Torschützen Choupo-Moting für die präzise Vorarbeit von Gnabry. "Ich glaube, ich war knapp an der Abseitslinie und habe ihn gut verwandelt. Das Quäntchen Glück gehört dazu, um den dann genau so verwandeln", analysierte der Deutsch-Kameruner seinen Abschluss zum 2:0 durch die Beine von Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen.

Nach aberkanntem Tor: Gnabry antwortet mit drittem Assist

Spätestens mit seiner zweiten Vorlage war Gnabry schon nach gut einer halben Stunde auf dem besten Wege, Matchwinner für den FC Bayern zu werden, der als einziges Team neben Neapel alle fünf bisherigen Spiele in der Champions-League-Gruppenphase gewinnen konnte.

Einziger Wermutstropfen für den überragenden Gnabry: Sein Tor zum vermeintlichen 3:0 in der 56. Minute wurde wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung richtigerweise aberkannt. Dennoch sollte in weiterer Folge für die Münchner nichts mehr anbrennen, ganz im Gegenteil.

In der Nachspielzeit sorgte Joker Benjamin Pavard mit dem Treffer zum 3:0 für den auch in dieser Höhe verdienten Endstand. Vorlagengeber: Natürlich einmal mehr Gnabry. Wenige Wochen vor Beginn der WM-Endrunde in Katar präsentierte sich der Nationalspieler in Topverfassung.

Nagelsmann fordert: "Mit gleicher Galligkeit gegen Mainz"

Mit 15 Punkten haben die Bayern nun in der Königsklasse auch vorzeitig den Gruppensieg vor Inter Mailand eingetütet. "Die Art und Weise gibt uns sehr viel Energie", lobte Nagelsmann die Bayern-Leistung in Barcelona. Mit dem 3:0-Sieg bei den Katalanen stellte der Cheftrainer zudem eine persönliche Bestmarke auf. Er ist der erste Coach, der in der Königsklasse vier Mal gegen den FC Barcelona gewinnen konnte.

Auch die Erfolgsbilanz gegen die Katalanen konnten die Bayern ausbauen. Die zurückliegenden sechs Aufeinandertreffen mit Barca konnten die Münchner allesamt gewinnen, bei den jüngsten vier Erfolgen blieb der FCB sogar ohne jedes Gegentor (3:0, 3:0, 2:0, 3:0).

Besonders einen Aspekt hob der 35-Jährige nach dem Auftritt seiner Bayern bei Barca hervor: Die Galligkeit, die dazu führte, dass die Katalanen nicht einen Schuss auf das Tor anbringen konnten. Nagelsmann fügte an das Lob an sein Team aber auch gleich eine klare Forderung für die anstehende Aufgabe in der Bundesliga hinzu. "Gegen Mainz (Samstag, 29. Oktober, ab 15:30 Uhr im Liveticker) brauchen wir die gleiche Galligkeit", sagte Nagelsmann.

Motivationsprobleme sieht er nach dem überzeugenden Auftritt in Barcelona aber ohnehin nicht.

"Die Jungs schauen auf die Tabelle und damit ist alles besprochen", meinte Nagelsmann. Der Titelverteidiger liegt nach den bisherigen elf Bundesliga-Spieltagen mit 22 Punkten einen Zähler hinter Tabellenführer Union Berlin.

Von Christoph Gailer

