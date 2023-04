Bundesliga

Wunder gegen City? Frings sieht keine Chance für Bayern

Der FC Bayern München steht nach der 0:3-Klatsche im CL-Hinspiel gegen Manchester City mit dem Rücken zur Wand. Am Mittwochabend braucht es ein Wunder in der Allianz Arena. So schätzt Torsten Frings die Chancen des Rekordmeisters ein.

