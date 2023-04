Die Champions-League-Reise des FC Bayern München ist nach dem Viertelfinale beendet, das 0:3 aus dem Hinspiel gegen Manchester City erwies sich als zu große Hypothek. Nach dem 1:1 im Rückspiel und einer über weite Strecken starken Leistung zeigten sich die Protagonisten aber auch stolz.

ran hat die Stimmen von "DAZN" zusammengetragen.

Kevin De Bruyne (Manchester City): "Es ist immer schwierig. Als ich in Deutschland war, habe ich zwei- oder dreimal hier gespielt und es war immer schwer. Wenn du in der ersten Halbzeit ein Gegentor bekommst, kann das Momentum auf die andere Seite wandern. Aber in den schwierigen Momenten haben wir gut zusammengespielt, sehr kompakt, nicht viel weggegeben. Auf der anderen Seite haben wir die eine Chance bekommen, und mit dem 1:0 wurde es schwer für Bayern."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Wir wollten unbedingt in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Wir hatten einige gute Chancen. Es ist sehr ärgerlich, dass wir das 1:0 nicht machen. Ich hätte die zweite Halbzeit gerne gesehen, wenn wir 1:0 geführt hätten. Wenn man die 180 Minuten nimmt, haben wir 25, 30 Minuten nicht gut gespielt. Es hätte nicht unbedingt ein Wunder gebraucht, es wäre realistisch gewesen, dass wir drei Tore schießen. Die Chancen hatten wir, aber wir müssen sie auch rein machen. Es ist schwierig zu sagen, was mit einem anderen Trainer passiert wäre. Ich bin mir sicher, dass wir von Thomas Tuchel noch profitieren werden. Für uns Spieler gibt es keine Ausreden mehr."

Bayern-Trainer Tuchel zerlegt Schiedsrichter: "Note 6"

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München)...

... zum Spiel: "Ich glaube, wir hatten sie wieder am Haken, mehr noch, als wir sie in Manchester am Haken hatten. Wir haben in den 180 Minuten aber gar kein Spielglück bekommen. Mit der Leistung sind wir sehr zufrieden. Zwei konnten das Niveau nicht halten: der Platz und der Schiedsrichter."

... zum Schiedsrichter: "Note 6. Von der ersten Entscheidung. Wir kommen mit einem 0:3 und deshalb brauchen wir auf jeden Fall die kleinen Entscheidungen. Natürlich brauchen wir solche Positionen, abgefälschte Bälle in den Winkel."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Es waren zwei sehr enge Spiele. Sie hatten gute Chancen, alles hätte passieren können. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Änderungen gemacht. Das Ergebnis, das wir gebraucht haben, ist da. Wir wissen, was wir erreicht haben, gegen diese Mannschaft und diesen Trainer. Dreimal in Folge im Champions-League-Halbfinale ist richtig gut."