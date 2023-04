Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League hat Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn wehmütig auf Erling Haaland geblickt.

"Wir haben im Vorfeld der Saison alles versucht, um die Neun nachzubesetzen. Auch mit einer Neun, die wir heute gesehen haben, nur leider nicht bei uns", sagte Kahn nach dem 1:1 (0:0) gegen Manchester City, bei dem Haaland das einzige Tor der Skyblues schoss. Bereits beim 3:0-Sieg im Hinspiel hatte der frühere Dortmunder getroffen.

Der Qualitätsunterschied im Sturm wurde beim Spiel in der Allianz Arena besonders deutlich, die Bayern schafften es trotz mehrerer klarer Chancen nicht, die Führung zu erzielen und City so unter Druck zu setzen - trotz der Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting, der zuvor verletzt gefehlt hatte.

Oliver Kahn über Stürmersuche: "Gibt nicht so viele"

"Choupo hat seine Sache sehr gut gemacht, Choupo hat immer, wenn er reingekommen ist, auch seine Tore gemacht. Wir haben den jungen Tel. Aber ganz klar, wir beschäftigen uns jeden Tag mit dieser Position", erklärte Kahn, schränkte aber auch ein, dass es nach dem Abgang von Robert Lewandowski nahezu unmöglich gewesen sei, einen adäquaten Ersatz zu finden.

"Es ist auch immer eine Preisfrage. Wenn Sie sich in Europa umschauen, wie viele Neuner gibt es denn, auf dem Niveau eines Robert Lewandowski? Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Und wenn es einen gibt, dann ist es in Preisregionen, die extrem hoch sind", sagte er.

Dennoch deutete Kahn an, dass im Sommer ein neuer Angreifer kommen könnte. "Wir beobachten immer alles, was möglich ist. Aber jetzt werden wir erstmal diese Saison zu Ende spielen und dann werden wir schauen, was geht", sagte er.