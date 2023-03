Von Carolin Blüchel und Stefan Kumberger

Unmittelbar nach Abpfiff, als Paris St. Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern mit 0:1 verloren hatte, tönte Kylian Mbappe, PSG sei auch im Rückspiel Favorit.

Von ran auf die großspurige Kampfansage des Stürmers angesprochen konterte Thomas Müller auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Rückspiel in München (Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker) mit einem Lächeln.

"Wie man die Rollen einschätzt, darf jeder für sich selber entscheiden. Was mal in den Büchern steht, ist, dass wir 1:0 gewonnen haben im Hinspiel. Ich sehe das schon einen Vorteil für uns, ganz klar. Allein vom Ergebnis her. Wir haben ein Heimspiel hier zuhause, was schon ein starkes Pfund ist."

Müller versteht Mbappes Ansage

Allerdings sei ein Ein-Tore-Rückstand binnen 90 Minuten auch "absolut aufholbar". "Unser Job wird sein, dass er [Mbappe - Anm. d. Red.] das vielleicht nach dem Spiel anders sieht.

Müller könne das Selbstvertrauen des Franzosen nachvollziehen, wurde Paris mit dessen Einwechslung im Hinspiel doch plötzlich brandgefährlich. "Er hat natürlich viel Selbstvertrauen. Nicht einfach so. Vielleicht hat er sich auch das ein oder andere Video seiner Aktionen angesehen", so Müller weiter.