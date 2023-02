Es war das wohl am meisten erwartete Spiel des Achtelfinals der Champions League. Paris St. Germain empfing den FC Bayern München.

Am Ende setzten sich die Bayern durch ein Tor des Ex-Parisers Kingsley Coman mit 1:0 im Prinzenpark durch. Die Pressestimmen zum Bayern-Sieg:

Frankreich

Le Parisien: "Trotz der Rückkehr von Kylian Mbappe wachte PSG nur langsam auf und kassierte am Dienstag eine Pleite im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Der Hauptstadtklub hat seine Chancen auf die Qualifikation für das Viertelfinale ernsthaft gefährdet. In München gilt es, das Kunststück in drei Wochen zu vollbringen."

L'Équipe: "Paris wacht zu spät auf. Damit befinden sich die Hauptstädter vor dem Rückspiel am 8. März in München in einer schwierigen Ausgangslage. Sie müssen sich vom Sieg im Champions-League-Viertelfinale 2021 inspirieren lassen. Nichts oder fast nichts passierte in einer langweiligen ersten Halbzeit. Coman hatte die Pariser bereits 2020 im Endspiel der Champions League (0:1) zum Weinen gebracht."

Eurosport.fr: "Paris erwacht viel zu spät. Kingsley Coman war der Henker seines früheren Klubs. Die Pariser wurden lange Zeit dominiert und erwiesen sich erst mit der Rückkehr von Kylian Mbappe in der 57. Minute als gefährlich."

Deutschland

kicker: "Großes Zittern in der Schlussphase: Coman beschert Bayern den Auswärtssieg in Paris. Der FC Bayern hat sich im Achtelfinal-Hinspiel in Paris mit 1:0 durchgesetzt und sich eine starke Ausgangsposition erspielt. Das hatte der FCB auch Schlussmann Sommer zu verdanken."

Bild: "Dieser Franzose geht ganz Paris auf die Nerven! Kingsley Coman (26) wird in seiner Heimat schon wieder zum Albtraum für PSG. Und schon wieder zum Held der Bayern! Der Rekordmeister feiert einen 1:0-Auswärtssieg – und seinen Frankreich-Flitzer!"

FAZ: "In einem phasenweise rassigen Champions-League-Spiel bezwingt Bayern München das Starensemble von Paris Saint-Germain. Die Protagonisten: Torschütze Coman, Bayern-Keeper Sommer und ein gewisser Kylian Mbappe."

England

Daily Mail: "Dysfunktionale französische Giganten enttäuschen bis zur Einwechslung von Kylian Mbappe. Der Treffer von Kingsley Coman in der zweiten Halbzeit verschaffte den Gästen den verdienten Vorteil.

Mirror: "No Kylian, no Party. Dass Mbappe überhaupt eine Rolle in diesem Match gespielt hat, war ein kleines Wunder. Mbappe ist der Talisman dieses Teams. Düsteres PSG wird von den Bayern bestraft. Die Bayern waren während des größten Teils des Spiels klar die bessere Mannschaft. Eine schlampige Phase hätte den FC Bayern fast bestraft und das zeigt: Es gibt immer noch klare Schwachstellen."

Italien

Tuttosport: "Kingsley Coman ist der Held des Spiels. Sein Volleyschuss durchbohrt einen nicht fehlerfreien Donnarumma."

Gazzetta dello Sport: "Donnarumma patzt, Coman bestraft PSG. Ein starker FC Bayern hat das Viertelfinale im Visier."

Spanien

Marca: "Wieder Alarmstimmung in Paris. Kingsley Coman verließ den Parc des Princes 2014 aus Mangel an Spielzeiten und ist seitdem zum Albtraum seiner ehemaligen Mannschaft geworden."

AS: "Bayern regiert, Mbappé erschreckt. Coman, der Albtraum von PSG. Genau wie im Finale 2020 versetzt der Ex-PSG-Jugendspieler Coman seinem früheren Team einen Stich."