Bundesliga

Kemme zu Millioneninvestitionen: "Chelsea und PSG fallen auf die Nase"

Vereine wie Chelsea, PSG etc. unterscheiden sich maßgeblich von denen in der Bundesliga in Sachen Finanzierung. Tabea Kemme appeliert an den deutschen Weg, auch im Hinblick auf Nachwuchsförderung.

Video anschauen

1:47 min