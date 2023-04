Der FC Bayern München hat Sadio Mane für seinen tätlichen Angriff gegen Teamkollege Leroy Sane für das kommende Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim suspendiert.

Dies gab der deutsche Rekordmeister auf seiner Homepage bekannt.

Sadio Mané nicht im Kader gegen Hoffenheim. — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2023

Zudem erhält der Senegalese eine nicht genau bezifferte Geldstrafe.

Am Donnerstag trainierte Mane noch mit der Mannschaft. Zuvor soll es zu einem Gespräch mit Sane gekommen sein, bei dem die beiden Streithähne jegliche Meinungsverschiedenheiten aus der Welt räumten. Trainer Thomas Tuchel sprach anschließend auf dem Platz mit dem Flügelspieler.

Mane schlug Sane wohl ins Gesicht

Mane und Sane waren nach dem 0:3 in der Champions League bei Manchester City aneinandergeraten. Mane soll Sane in der Bayern-Kabine ins Gesicht geschlagen haben. Der Schlag habe "laut Augenzeugenberichten sichtbare Spuren hinterlassen".

Auslöser der Handgreiflichkeit war ein angeblicher Streit, bei dem sich Sane über das taktische Verhalten seines Kollegen echauffiert haben soll.

Mane wiederum habe sich über den Ton beschwert, den Sane im Gespräch mit ihm anschlug.

FC Bayern: Mitspieler mussten angeblich einschreiten

Im anschließenden Tumult mussten die beiden Spieler von ihren Teamkollegen auseinandergehalten werden. Um die erhitzten Gemüter abkühlen zu lassen, sei Sane anschließend aus der Umkleide geschickt worden.

Leroy Sane spielte bei der Niederlage gegen Manchester von Beginn an. Mane wurde für die letzten 21 Minuten eingewechselt.

Die Szene, die zum Streit geführt haben soll, sei ein Mane-Laufweg in der 83. Minute gewesen: Nachdem Mane für einen Steilpass in den Raum sprintete, anstatt für einen Kurzpass entgegenzukommen, diskutierte Sane gestenreich mit seinem Mitspieler. Der Streit sei nach dem Schlusspfiff dann in der Kabine wieder entflammt.