Hamburg/Istanbul - Machbare Aufgaben für Bayern München und Borussia Dortmund, Hammerlos für RB Leipzig: Die Bundesliga-Klubs haben in der Gruppenphase der Champions League Gegner ganz unterschiedlichen Kalibers erwischt. Während sich Bayern und der BVB für die Achtelfinals warmspielen können und auch der VfL Wolfsburg zufrieden sein darf, wird das Erreichen der K.o.-Phase für Leipzig extrem schwierig.

RB trifft in der spektakulären Gruppe A unter anderem auf Paris St. Germain mit den Superstars Lionel Messi und Neymar sowie auf Manchester City um Teammanager Pep Guardiola. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Istanbul.

Für Trainer Julian Nagelsmann und Bayern ist ein Weiterkommen in Gruppe E Pflicht: Zwar trifft der deutsche Rekordmeister auf den - geschwächten - FC Barcelona, aber Benfica Lissabon und Dynamo Kiew sollten für den Titelträger von 2020 kein Stolperstein werden.

Hasan Salihamidzic: "Eine interessante Aufgabe, die wir schaffen wollen"

"Barcelona ist ohne Messi eine andere Mannschaft, aber trotzdem eine gute Mannschaft. Benfica ist ein Traditionsklub, der immer wieder gute Spieler rausbringt. Es ist eine interessante Aufgabe, die wir schaffen wollen", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "In Kiew hoffen wir nicht im tiefsten Winter zu spielen (lacht, d. Red.). Aber im Ernst: Wir wollen die Gruppe schaffen, im Idealfall auch als Erster, um dann ins Achtelfinale einzuziehen."

Dortmund hatte unter den Augen von Klubchef Hans-Joachim Watzke Los-Dusel: Die Mannschaft von Trainer Marco Rose bekommt es in Gruppe C mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun - attraktive Gegner, die bei Angreifer Erling Haaland und Co. aber nicht für allzu großes Kopfzerbrechen führen sollten. "Wir können uns nicht beklagen, das ist eine sehr ausgewogene Gruppe. Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen", sagte Watzke. Die Gruppenphase beginnt am 14. September.

Auf Außenseiter Wolfsburg, erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in der Königsklasse dabei, warten in der vermeintlich leichtesten Gruppe G der OSC Lille, der FC Sevilla und RB Salzburg.

Thomas Tuchel mit FC Chelsea Favorit

Auch für Bayern, in Lostopf eins gesetzte, hätte es auf der ersten Etappe auf dem Weg zum ersehnten Finale in St. Petersburg durchaus viel schlimmer kommen können. Schließlich waren auch Paris, Real Madrid oder Juventus Turin mit dem offenbar abwanderungswilligen Cristiano Ronaldo oder Jürgen Klopps FC Liverpool mögliche Gegner.

Klopp trifft mit den Reds in Gruppe B nun unter anderem auf den spanischen Meister Atletico Madrid, Titelverteidiger FC Chelsea um Thomas Tuchel, der zu Europas Trainer des Jahres gewählt wurde, ist in Gruppe H der Favorit mit Turin, Zenit St. Petersburg und Malmö FF. Real Madrid mit 2014-Weltmeister Toni Kroos bekommt es mit Inter Mailand zu tun.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A:

Manchester City

Paris St. Germain

RB Leipzig

FC Brügge

Gruppe B:

Atletico Madrid

FC Liverpool

FC Porto

AC Mailand

Gruppe C:

Sporting Lissabon

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas Istanbul

Gruppe D:

Inter Mailand

Real Madrid

Schachtjor Donezk

Sheriff Tiraspol

Gruppe E:

Bayern München

FC Barcelona

Benfica Lissabon

Dynamo Kiew

Gruppe F:

FC Villarreal

Manchester United

Atalanta Bergamo

Young Boys Bern

Gruppe G:

OSC Lille

FC Sevilla

RB Salzburg

VfL Wolfsburg

Gruppe H:

FC Chelsea

Juventus Turin

Zenit St. Petersburg

Malmö FF

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.