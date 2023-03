Von Stefan Kumberger

Glamour sieht wahrlich anders aus. Ein schmutziger Bus mit riesigem PSG-Logo an der Seite, ein paar Absperrungen und gerade mal zwei Dutzend tapfere Fans stehen am Dienstagmittag vor dem Teamhotel des französischen Top-Klubs Paris St. Germain im Münchner Nordosten.

Begeisterung? Fehlanzeige. Hoffnung? Ebenfalls.

Spricht man mit den Autogramm- und Selfiejägern, wird deutlich: Großes Selbstbewusstsein herrscht bei den Pariser Fans nicht. Zu mau sind die sportlichen Leistungen auf dem Feld, zu groß das Theater drumherum.

Paris St. Germain: Zu viel Theater abseits des Platzes

Insofern wirkt der Bus der Pariser fast symbolisch: Der Ruf des Klubs ist beschmutzt. Die Begeisterung ist mau. Von anderen Top-Klubs kennt man in München weitaus mehr Ekstase.

Wenn der FC Barcelona oder Real Madrid zu Gast sind, drängen sich selten weniger als 150 Fans vor den jeweiligen Luxus-Absteigen. Unabhängig davon, ob überhaupt die realistische Chance besteht, einen Blick auf die Stars zu erhaschen.

PSG kann derzeit die Herzen der Fans schwer mobilisieren. Und das hat seine Gründe.

Da wären zum einen die Ermittlungen gegen Achraf Hakimi. Der Ex-Dortmunder wird der Vergewaltigung beschuldigt und musste am vergangenen Freitag der Polizei Rede und Antwort stehen. Nach München durfte er trotzdem reisen.

Anders sieht das bei Neymar aus. Der Superstar muss sich einer Operation am Knöchel unterziehen. Zwangspause: Drei bis vier Monate. Bitter für PSG, das so sehr von seinem alles überragenden Trio aus Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe lebt.

Letzterer, seit dem Wochenende neuer Rekordtorschütze in Paris (201 Tore), ist die große Hoffnung der Franzosen. Seine Urgewalt nach seiner Einwechslung im Hinspiel, ist den Bayern-Verantwortlichen noch bestens im Gedächtnis. Beim anschließenden Bankett in Paris hatten die Bosse des Rekordmeisters kaum ein anderes Thema als Mbappe.

Mbappe und Messi vor dem Abschied?

Indirekt könnten die Münchner jetzt dafür sorgen, dass der 24-Jährige bald nicht mehr in Paris spielt. Noch beteuert der von französischen Medien "Prince du Parc" getaufte Stürmer zwar, dass er immer nur daran denken könne, in der Hauptstadt "mit diesem Klub herrliche Tage zu erleben", Fakt ist aber auch, dass ein Mbappe ohne Champions-League-Titel ins Grübeln kommen dürfte.

Auch Lionel Messi werden Abschiedsgedanken nachgesagt. Barca, Miami und Saudi-Arabien locken. Gerade bei den Scheichs lässt sich gutes Geld verdienen – und zwar ohne den Pariser Stress und das ständige Theater.

Zwar konnte man in der Ligue 1 die letzten drei Spiele gewinnen, doch wen interessiert schon die französische Liga? Der Titelgewinn hier ist eigentlich Pflicht. Dass PSG nicht mehr im Pokal dabei ist und in der Königsklasse am Abgrund steht, wiegt schwerer.

Christophe Galtier wackelt bedenklich

Trainer Christophe Galtier, seit fast einem Jahr als zu provinziell für Pariser Ansprüche befunden, steht arg auf der Kippe. Selbst ein Weiterkommen gegen die Bayern würde seinen Job vermutlich nur vorerst retten. Insofern ist die Partie am Mittwochabend für ihn ein wahres Entscheidungsspiel. Julian Nagelsmann darf sich derweil über eine Jobgarantie von Bayern-Patriarch Uli Hoeneß freuen – selbst im Falle eines Ausscheidens.

Unwürdige Szene 48 Stunden vor dem Spiel

Die Pariser Vorbereitung vollends ins Chaos stürzte dann schließlich die französische Streik-Freude. Aus Angst vor den Protesten gegen die aktuell geplante Rentenreform, reiste der PSG-Tross bereits am Montagabend – also einen Tag früher als normalerweise üblich – nach München, wo Messi & Co. just von einem Fotografen von "BILD" beim Essen erwischt wurden. Schlagzeile: "Hier mampfen Messi und Mbappe".

Wieder so eine unwürdige Szene. Schließlich sieht kein Mensch der Welt während des Essens besonders attraktiv aus.

Doch auch das passt eben ins Bild: Der Lack ist ab. PSG versprüht aktuell keinen Glamour mehr.