Von Martin Volkmar

Die Spannung war beim FC Bayern vor dem Abflug nach Paris deutlich spürbar.

"Ich habe schon öfter gesagt, dass der FC Bayern international erfolgreich sein muss", sagte Oliver Kahn vor dem Achtelfinal-Hinspiel bei Paris St. Germain am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker):

"Wir werden daran gemessen, dass wir in der Champions League ganz vorne mitspielen!"

FC Bayern: Nagelsmann unter Druck

Auch Julian Nagelsmann spürt den Druck, denn trotz des hochkarätigen Gegners dürfte ein K.o. in der Königsklasse für viel Unruhe in München sorgen.

Daher schlug der Trainer nach der über weite Strecken schwachen Leistung beim 3:0 gegen den VfL Bochum relativ deutlich Alarm und monierte das fehlende Engagement und die mangelnde Torgefahr seines Teams.

Auch die aktuell noch schwächere Form von PSG, das am Samstag 1:3 gegen Monaco verloren hatte, ist für ihn kein Grund zur Zuversicht.

Nagelsmann trotz PSG-Krise zurückhaltend: "Geht bei null los"

"Das sind zwei Topmannschaften in der Champions League, da spielen bei beiden die Wochen davor keine Rolle. Sondern es geht bei null los. Da spielt die Tagesform eine gewisse Rolle und der Reiz des Wettbewerbs", sagte Nagelsmann nach dem Spiel im Gespräch mit ran.

Daher wollte er sich bei der mit Spannung erwarteten Startelf erwartbar nicht in die Karten schauen lassen. Fakt ist: Da bis auf die langzeitverletzten Manuel Neuer, Sadio Mane, Noussair Mazraoui und Lucas Hernandez alle Topstars fit sind, wird es Härtefälle geben.

Das war zuletzt anders, denn da waren einige Wechsel zwangsläufig gewesen, weil Stammkräfte wie Eric Maxim Choupo-Moting oder Leon Goretzka verletzt fehlten oder wie Joshua Kimmich zuletzt gegen Bochum gesperrt waren.

Goretzka oder Musiala neben Kimmich?

Da Kimmich gegen PSG ins defensive Mittelfeld zurückkehrt, ist die interessante Frage, ob Goretzka seinen etwas offensiveren Part daneben behält oder wie bei den klaren Auswärtssiegen in Mainz und Wolfsburg Jamal Musiala wieder etwas weiter zurückgezogen wird, um vorne Platz für die anderen Offensivkünstler zu schaffen.

Goretzka, der gegen Bochum Kimmich auf der Sechs vertrat, glaubt das mit Verweis auf seine damals fehlende Fitness allerdings nicht. Er sehe deshalb auch nicht, dass Musiala ihm vorgezogen worden sei, sagte er im Gespräch mit ran.

Und auf die Nachfrage, ob er sich Sorgen mache, aus der Anfangsformation zu rutschen, antwortete der 28-Jährige im Brustton der Überzeugung: "Nein! Ich denke, ich werde spielen. Aber da müssen wir am Ende den Trainer fragen."

Nagelsmann: Muss erst den Matchplan durchdenken"

Der allerdings will sich darauf angesprochen nicht in die Karten schauen lassen. Er sei mit Goretzkas Leistung "generell zufrieden" gewesen.

Aber: "Ich habe mich weder in Leons Richtung noch in irgendeine andere entschieden Richtung Dienstag. Ich muss erstmal den Matchplan weiter durchdenken und dann werden wir uns entscheiden."

Für das eingespielte Duo Kimmich/Goretzka spricht die defensive Balance, dann aber müsste eine Reihe weiter vorne ein anderer für Musiala Platz machen.

Müller gesetzt – was wird aus Choupo-Moting?

Thomas Müller wird das nicht sein, denn der Kapitän hat sich nach seiner Reservistenrolle nach der Winterpause zuletzt mit starken Leistungen und drei Tor in Folge zurück in die Startelf gespielt, zumal er erklärtermaßen gut mit Musiala harmoniert.

Gegen Wolfsburg agierte Müller sogar als Sturmspitze, weil der eigentlich gesetzte Choupo-Moting angeschlagen war. Der Kameruner knipst zwar nicht mehr so wie vor der WM, trotzdem scheint fraglich, ob ihn Nagelsmann ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub draußen lässt und Müller auf die ungeliebte Rolle ganz vorne schiebt.

Ansonsten aber könnte nur einer aus dem Flügel-Trio Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman von Beginn an spielen, wobei der Letztgenannte nach seinem starken Auftritt als Joker gegen Bochum inklusive Treffer seinen Platz beim früheren Verein sicher hat.

Startelf: Gnabry und Sane mit schlechten Karten

Dann aber müssten die zuletzt schwächelnden Gnabry und Sane beide raus, was den launischen deutschen Nationalspielern kaum gefallen wird. Schon bei seiner Auswechslung gegen Bochum hatte Sane sichtbar seine Unzufriedenheit gezeigt und nicht mit Nagelsmann abgeklatscht.

Andererseits weiß der Coach aber auch genau, dass der 50-Millionen-Mann gerade gegen Topteams zur Höchstform auflaufen und bei Platz für Gegenstößen seine Schnelligkeit und Klasse ausspielen kann – so wie er unter anderem in der Vorrunde gegen Barcelona demonstrierte.

Wer muss also draußen bleiben: Sane, Choupo-Moting oder Goretzka? Die Absicherung nach hinten, die für Goretzka spricht, wird laut Nagelsmann jedenfalls nicht entscheidend sein.

"Generell spielen wir immer offensiv. Das ist meine DNA als Trainer. Ich werde nie eine defensive Aufstellung wählen", sagte er auf ran-Nachfrage.

Was für und gegen Dreierkette und Viererkette spricht

Damit lässt er auch bewusst die Option offen, mit einer Dreierkette Platz für mehr nach vorne agierende Spieler zu schaffen. In Mainz etwa agierte vor Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Benjamin Pavard zwar vorgeschoben auf der rechten Außenbahn Neuzugang Joao Cancelo, links aber war es der nominelle Stürmer Coman.

Denkbar scheint ein solches Innenverteidiger-Trio in Paris auch deshalb, weil es das Dreigestirn Neymar-Messi- Mbappe, dass so gut wie gar nicht nach hinten arbeitet, quasi in Manndeckung nehmen könnte. Aber abgesehen davon, dass zumindest der angeschlagene Mbappe kaum von Anfang an spielen wird, würde auch die Absicherung im 1 gegen 1 fehlen.

Wahrscheinlicher ist daher die Rückkehr zur Viererkette mit Pavard rechts als eher defensivem Part und dem auch auf links einsetzbaren Cancelo anstelle des formschwachen Alphonso Davies. Dagegen wären die Variante mit Davies und Cancelo außen und Pavard auf der Bank schon sehr riskant.

Andererseits hatte Nagelsmann ja nach dem Spiel gegen Bochum sehr deutlich seine Unzufriedenheit über die Spieler öffentlich gemacht, weshalb er vielleicht doch über eine Chance für Nachrücker wie Ryan Gravenberch, Daley Blind oder den ebenfalls aus Paris stammenden Mathys Tel nachdenkt.

Nagelsmann sollte sich Ancelotti nicht zum Vorbild nehmen

Allerdings sollte sich der Chefcoach besser kein Vorbild an einem seiner Vorgänge und dessen Aufstellungs-Rotation in Paris nehmen.

Carlo Ancelotti warf im September 2017 gleich mehrere Stammkräfte wie Mats Hummels, Franck Ribery und Jerome Boateng aus der Mannschaft, doch das Vabanquespiel ging nach hinten los: Der deutsche Rekordmeister wurde von Mbappe, Neymar und Co. vorgeführt und schon in der Nacht nach der 0:3-Pleite wurde Ancelotti gefeuert.

Ganz so schlimm wird es für Nagelsmann wohl nicht kommen, aber bei einem frühen Ausscheiden aufgrund eines verpatzten Hinspiels würde er trotz Vertrags bis 2015 nicht mehr sicher im Sattel sitzen.

Der 35-Jährige wird das bei der Wahl seiner Aufstellung sicher im Hinterkopf haben.