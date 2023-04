Fussball

Kahns Bankettrede: "Darfst Dir nichts, nichts, erlauben"

Der FC Bayern München verliert mit 0:3 im CL-Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City. Oliver Kahn will vor dem Rückspiel noch nicht aufgeben und glaubt an das Wunder in München.

