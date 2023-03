Die Fußball-Magier Lionel Messi und Kylian Mbappe sind entzaubert, der Triple-Traum lebt: Der FC Bayern hat die Weltauswahl von Paris St. Germain in einer magischen Champions-League-Nacht dank Torgarant Eric Maxim Choupo-Moting ausgeschaltet und sein Europacup-Jubiläum mit dem Viertelfinal-Einzug vergoldet ...

Champions League heute live: Wann und wo findet das Achtelfinal-Rückspiel FC Bayern vs. PSG statt?

Ausgetragen wird die Partie heute Abend, also am 8. März, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien).

FC Bayern vs. PSG heute live: Läuft das Champions-League-Achtelfinale im Free-TV?

Nein, im Free-TV gibt es keine Übertragung. Erst das Endspiel am 10. Juni wird im ZDF zu sehen sein.

Champions League heute live: Wird FC Bayern gegen PSG im Pay-TV zu sehen sein?

Ja, im Pay-TV übertragt DAZN auf dem linearen Sender DAZN1.

FC Bayern vs. PSG heute live: Wer überträgt das Champions-League-Achtelfinale im Livestream?

Für die Übertragung im Livestream ist ebenfalls der Streamingdienst DAZN zuständig. Das Angebot ist jedoch kostenpflichtig.

Champions League heute live: Gibt es einen Liveticker zum Achtelfinale Bayern vs. PSG?

Na klar, im Liveticker von ran informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz. Im Datencenter findet ihr zudem interessante Statistiken und Fakten zur Partie.

Champions League heute live: Die Übertragung von FC Bayern gegen PSG im Überblick