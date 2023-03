Von Stefan Kumberger

So schnell ändern sich die Zeiten: Vor wenigen Wochen noch sprach ganz Fußball-Deutschland davon, dass PSG der große Prüfstein für Julian Nagelsmanns Regentschaft beim FC Bayern sei.

Am 8. März würde sich das Schicksal des jungen Bayern-Trainers entscheiden. Manche sahen sogar seinen Trainerstuhl wackeln.

Mittlerweile ist Fakt: Der Job des 35-Jährigen ist keineswegs in Gefahr.

Doch der Druck wird dadurch nicht kleiner. Im Gegenteil!

Julian Nagelsmann mit allen Trümpfen

Julian Nagelsmann hat jetzt alle Trümpfe in der Hand und muss sie gekonnt ausspielen.

Er geht mit seiner Mannschaft mit dem Rückenwind aus dem Hinspiel in die Partie.

Außerdem verfügt Bayern über die bessere, weil klüger komponierte Mannschaft.

Nicht umsonst sagt Altstar Didi Hamann im exklusiven Interview mit ran: "Vom Kader her sind die Bayern definitiv so gut aufgestellt, wie kaum eine andere Mannschaft in der Champions League."

FC Bayern: Der Druck steigt

Aber – und auch das sagt Hamann richtigerweise: Damit steigt natürlich auch die Erwartungshaltung!

Wer ihn in diesen Tagen erlebt, weiß, dass Nagelsmann sich selbst am meisten Druck macht. Sein Ehrgeiz und sein Wille sind grenzenlos. Gut so!

Er ist sich dessen bewusst, dass er Europas größtes Trainer-Talent ist. Er genießt den vollen Rückhalt der Bosse und Bayern-Patriarch Uli Hoeneß verkündete am Montagabend sogar öffentlich: "Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun".

Mehr Unterstützung kann sich ein Trainer des Rekordmeisters nicht wünschen.

Keine Ausreden mehr

Ja, Messi und Mbappe stehen dem bayerischen Erfolg im Wege. Aber es liegt fast allein in der Hand des Münchner Trainers, hier eine Lösung zu finden. Dafür ist er angetreten, dafür wurde er für viel Geld aus Leipzig geholt.

Niemand kennt vorab den Spielverlauf des heutigen Champions-League-Krachers. Der Schiedsrichter ist ein Faktor, auch das Glück wird eine Rolle spielen. Aber wenn alles normal läuft, entscheidet allein Julian Nagelsmanns Leistung als Coach über den Erfolg des FC Bayern. Er ist besser als Christophe Galtier und viele, viele andere Trainer in Europa.

Jetzt muss er liefern. Es gibt keine Ausreden.