Bundesliga

So sah die Welt aus, als Funkel zuletzt FC-Trainer war

Wir schreiben den 30. Oktober 2003. Der 1. FC Köln steht auf Platz 16 der Tabelle und befindet sich bereits früh in Abstiegssorgen. Trotz des 3:2-Erfolgs im Pokal bei der 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg wird Trainer Friedhelm entlassen. Es half nichts, Köln stieg am Ende als 17. ab. Doch wie sah die Welt in jenem Oktober 2003 aus? ran.de hat ausgewählte Ereignisse zusammengestellt.