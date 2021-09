München - Es läuft die 74. Minute im Champions-League-Heimspiel des FC Bayern München gegen Dynamo Kiew. Die Bayern führen bereits mit 3:0 als Leroy Sane auf der linken Außenbahn den Ball bekommt.

Er blickt in die Mitte, sucht Robert Lewandowski und flankt. Doch der Ball landet nicht beim polnischen Superstürmer, sondern schlägt im kurzen Eck des Kiewer Tors ein. Gäste-Keeper Bushchan hatte sich ebenfalls auf eine Flanke eingestellt und wird von Leroy Sane düpiert.

Sane ist ehrlich

Während TV-Experte Ralf Rangnick hinter dem sehenswerten Treffer Absicht vermutete, sorgte Sane nach dem Spiel mit ehrlichen Worten für Klarheit: "Nein, das war keine Absicht. Ich wollte den Ball normal reinflanken. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass in dem Moment meine Technik nicht so gut war.", sagte der 25-Jährige bei "DAZN".

Dass er für den Treffer und seine Leistung von den Bayern-Fans gefeiert wurde, freut Sane aber natürlich trotzdem.

"Ich arbeite immer hart an mir. Ich wusste, dass es hier hart wird und viel Druck da ist. Ich versuche immer, mich auf mich selbst zu konzentrieren, ruhig zu bleiben und Leistung zu bringen. In den letzten Wochen klappt das sehr gut", so Sane weiter, der sich auch zu seinen schweren Stunden nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 22. August äußerte. Nach mehreren misslungenen Aktionen war er damals von den eigenen Fans ausgepfiffen worden.

Pfiffe schmerzten Sane sehr

"Das tut keinem gut - egal in welcher Sportart. Im Endeffekt gehört es dazu. Ich habe keine gute Leistung gebracht. Das weiß ich und habe es akzeptiert", so Sane. Er habe nun etwas zurückgeben wollen und freue sich, dass es derzeit so gut für ihn laufe.

Die nächste Gelegenheit, die Bayern-Fans zu begeistern hat Sane am kommenden Sonntagnachmittag. Der Rekordmeister trifft dann in der Allianz Arena auf Eintracht Frankfurt.

