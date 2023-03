UPDATE 7. Marz, 20:00: FC Chelsea - Borussia Dortmund - die Aufstellungen sind da

FC Chelsea: Kepa - W. Fofana, Koulibaly, Cucurella - James, Chilwell, E. Fernandez, Kovacic, Sterling, Joao Felix - Havertz

BVB: Meyer - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Brandt, Bellingham, Özcan, Reus - Haller

Für Borussia Dortmund lief das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea nach Plan.

Mit 1:0 besiegte der BVB den krisengeschüttelten Klub von Trainer Graham Potter und brachte sich somit in eine gute Position vor dem Rückspiel an der Stamford Bridge am heutigen Abend um 21.00 Uhr.

"Wir haben früh gemerkt, dass hier heute was geht und am Ende dann tatsächlich auch gewonnen. Dieser Sieg ist sehr wichtig für das Rückspiel, um eine gute Ausgangslage zu haben", bilanzierte Karim Adeyemi, der in der 63. Minute nach Vorlage von Raphael Guerreiro den goldenen Treffer erzielte, im Anschluss am "DAZN"-Mikrofon.

Dass der Einzug in die Runde der letzten Acht damit noch lange nicht fix ist, ist allen Beteiligten beim BVB aber durchaus bewusst. Schließlich lief noch lange nicht alles perfekt, neben einem Pfostentreffer von Joao Felix musste Torwart Gregor Kobel auch einige Abschlüsse der Londoner parieren.

"Unser Auftritt war gut, besonders in der zweiten Hälfte. Es war ein Schritt vorwärts, wir hätten von der Performance her sogar mehr verdient als die Niederlage. Nun freue ich mich auf das Rückspiel an der Stamford Bridge", so Potter nach der Begegnung.

Alle Infos zur Live-Übertragung des Champions-League-Achtelfinals im TV und Stream am heutigen Dienstag um 21:00 Uhr findet ihr nachfolgend.

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea heute live: Wann und wo findet das Champions-League-Achtelfinale statt?

Anpfiff der Partie zwischen dem BVB und dem englischen Verein ist heute Abend um 21:00 Uhr. Gespielt wird in London an der Stamford Bridge.

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea heute live: Läuft das Champions-League-Achtelfinale im Free-TV?

Nein, das Rückspiel zwischen den beiden Top-Teams wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Erst das Endspiel, das am 10. Juni 2023 in Istanbul ausgetragen wird, läuft wieder im Free-TV. Dann überträgt das ZDF live.

Champions League heute live: Wer überträgt das Achtelfinale zwischen dem BVB und dem FC Chelsea im Livestream?

Das Duell um das Viertelfinal-Ticket ist eine der wenigen Partien, die exklusiv von Amazon Prime Video übertragen wird. Der Zugang zum Livestream ist allerdings kostenpflichtig.

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea heute live: Gibt es eine Audio-Begleitung zum Champions-League-Achtelfinale?

Die ARD-Sportschau bietet einen Audiostream an, dort könnt ihr die Begegnung ebenfalls verfolgen.

Borussia Dortmund vs. FC Chelsea heute live: Wo kann ich die Champions League im Liveticker verfolgen?

Wie gewohnt bieten wir euch einen ran-Liveticker an, in dem wir euch auf dem Laufenden halten.

Champions-League-Achtelfinale live: Der Überblick zu BVB gegen FC Chelsea