Update, 18. April, 23:00 Uhr: Real schlägt Chelsea mit 2:0 und steht im CL-Halbfinale

Real Madrid hat nach einer Machtdemonstration die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League weiter fest im Visier. Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich mit Toni Kroos in der Startelf im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea mit 2:0 (0:0) durch. Rodrygo (58., 80.) erzielte die Treffer. Das Hinspiel hatten die Königlichen ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden. Gegner im Halbfinale ist der englische Meister Manchester City oder der deutsche Rekordchampion Bayern München (Hinspiel 3:0). Weiterlesen...

FC Chelsea gegen Real Madrid im TV, Livestream, Liveticker

Härter könnte die heutige Aufgabe für den FC Chelsea kaum sein, mit Real Madrid kommt der amtierende Titelverteidiger an die Stamford Bridge. Das Viertelfinal-Hinspiel in der spanischen Hauptstadt entschied das Team von Trainer Carlo Ancelotti mit 2:0 für sich, die Treffer erzielten Karim Benzema und Marco Asensio. Gelingt den Londonern doch noch der Einzug in das Champions-League-Halbfinale oder setzen sich die "Königlichen" durch?

Die Generalprobe gelang dem Favoriten aus Madrid, mit 2:0 schlug man den FC Cadiz. Auf der Pressekonferenz nach der Partie hatte Ancelotti noch weitere gute Nachrichten für die Real-Fans: Sowohl Toni Kroos als auch Vinicius Jr., die im Ligaspiel noch angeschlagen fehlten, kehren in das Aufgebot zurück. "Sie werden beide am Dienstag spielen", so der Italiener.

Anders als der kommende Gegner setzte der FC Chelsea seine Begegnung in der Premier League am vergangenen Wochenende in den Sand. Mit 1:2 war man Brighton unterlegen und steht weiterhin auf dem elften Tabellenplatz. "Wir müssen mit hoher Energie spielen und kämpfen. Das ist das Minimum. Und natürlich organisiert sein, Real ist eine Spitzenmannschaft", blickte Chelsea-Coach Frank Lampard nach der Niederlage bereits auf das Real-Spiel.

Alle Informationen zur Live-Übertragung des Viertelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid am heutigen Dienstag um 21 Uhr findet ihr nachfolgend.

FC Chelsea gegen Real Madrid heute live: Wann und wo findet das Champions-League-Viertelfinale statt?

Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Dienstag, 18. April, um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London.

FC Chelsea empfängt Real Madrid: Läuft das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League heute live im Free-TV?

Nein. Erst das Finale am 10. Juni in Istanbul läuft live im frei empfangbaren Fernsehen, dann überträgt das ZDF live.

Champions League heute live: Wer überträgt das Viertelfinale zwischen Chelsea und Real im Pay-TV?

Auch im Pay-TV wird es keine Übertragung des Rückspiels geben.

FC Chelsea vs. Real Madrid live: Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League heute im Livestream

Das Duell zwischen Chelsea und Real gehört zu den Partien, die live und exklusiv von Amazon Prime Video gezeigt werden. Die Übertragung im Livestream startet heute um 20 Uhr, dieser ist aber nur nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos abrufbar.

FC Chelsea - Real Madrid heute live: Das Champions-League-Viertelfinale im Liveticker verfolgen

Einen Liveticker zum Rückspiel findet ihr wie gewohnt bei ran.de.

Champions League heute live: Wo gibt's Highlights zum Viertelfinal-Rückspiel von Chelsea gegen Real?

Clips mit den wichtigsten Szenen der Partie findet ihr nach Abpfiff ebenfalls bei Amazon Prime Video, zudem werden diese auch auf YouTube und auf der Website des ZDF-Sportstudios hochgeladen.

Real vs. Chelsea: Wie ist das Hinspiel ausgegangen?

Im Viertelfinal-Hinspiel setzte sich Real Madrid gegen den FC Chelsea mit 2:0 durch. Die Tore erzielte Karim Benzema (22.) und Marco Asensio (74.).

