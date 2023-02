Von Marcel Schwenk

Das Ergebnis am Dienstagabend war ebenso bitter wie die Art und Weise, mit der Jürgen Klopps FC Liverpool gegen Real Madrid baden ging.

2:5 hieß es am Ende, nach einer starken Anfangsphase hatten die "Reds" den Gästen aus der spanischen Hauptstadt vor allem im zweiten Durchgang überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen.

Und trotzdem sollte, nein darf ein Rausschmiss von Klopp an der Anfield Road noch kein Thema sein.

FC Liverpool: Enttäuschende Auftritte und Verletzungssorgen

Den Kredit, den er sich in den vergangenen Saisons erarbeitete, nach einem ebenso schwierigen wie enttäuschenden Halbjahr bereits jetzt für verspielt zu erklären, wäre eine Farce.

Dies soll keinesfalls die Leistungen seines Teams entschuldigen. Teils unerklärliches Defensivverhalten, gepaart mit individuellen Patzern und wiederholt schwachen Auftritten, sind natürlich keine Argumente pro Klopp. Dass sich das zeitnah ändern sollte, steht außer Frage.

Nichtsdestotrotz verfügt man im Deutschen über einen der besten Trainer der Gegenwart, dessen Wirken in der laufenden Saison durch Verletzungen wichtiger Akteure (Diogo Jota, Luis Diaz) zusätzlich erschwert wird.

FC Liverpool: Klopp ist noch immer Klopp

Dass man sich in England aktuell seine Gedanken macht - was laut Medienberichten der Fall ist - ist total normal. Auch in Anbetracht der Errungenschaften der Vergangenheit sollten die Verantwortlichen jedoch zu dem Schluss kommen, dass der 55-Jährige noch mehr Zeit verdient hat.

Und wenn er mit seiner Mannschaft das Ding im Rückspiel wider Erwarten doch noch dreht, sitzt er ohnehin wieder fest im Sattel. Gelingt ihm die Wende nicht und Liverpool rutscht in der Liga noch weiter ab, wäre sogar Klopp schwer zu halten. Zu viel steht auf dem Spiel.

Aktuell käme dieser Schritt aber zu früh. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Stationen in Mainz und vor allem beim BVB brennt dieser Klopp nach wie vor für die "Reds". Leidenschaft, Charisma, mitreißende Redensart - alle typisch Klopp'schen Attribute sind nach wie vor zu sehen und zu spüren.

Er will Liverpool aus dem Tal führen, das kauft man ihm ab. Und er hat die Chance verdient, das jetzt auch unter Beweis zu stellen - Klatsche hin oder her.