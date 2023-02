Liverpool - Real Madrid kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool nun doch auf seinen Mittelfeldstrategen Toni Kroos (33) zurückgreifen. Der Weltmeister von 2014 reiste dem Team vor dem Spiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/hier im Liveticker) kurzfristig nach und steht Trainer Carlo Ancelotti zur Verfügung. Dies teilte Real mit.

Aufgrund von Magenproblemen hatte Kroos die beiden vergangenen Ligaspiele bei CA Osasuna (2:0) und gegen den FC Elche (4:0) verpasst. Noch am Montag ging der Klub offiziell davon aus, dass der Deutsche es nicht mehr in den Kader für das wichtige Spiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool schafft.

In der Champions League stand Kroos in dieser Saison in allen sechs Gruppenspielen auf dem Reisen und steuerte zwei Vorlagen bei.