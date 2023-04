Die UEFA vermarktet die Champions League nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen Kontinenten. Besonders die USA scheint in den Planungen eine wichtige Rolle zu spielen. UEFA-Boss Aleksander Ceferin deutete an, dass sogar ein Finale in Nordamerika ausgetragen werden könnte.

In dem Podcast "Men in Blazers" wurde Ceferin auf ein mögliches Champions League-Finale in den USA angesprochen und sagte daraufhin: "Es ist möglich. Wir haben schon darüber diskutiert. Dieses Jahr ist Istanbul, 2024 London und 2025 München. Danach schauen wir weiter."

Auch die nordamerikanischen Profiligen NFL oder NHL expandieren und tragen auf anderen Kontinenten, unter anderem in Europa, Spiele aus - allerdings keine maximal relevanten Partien. Dennoch wäre es nicht überraschend, wenn die UEFA mit der Champions League nun selbiges plant.

Ein Vorreiter, ein Finale auf neutralem (und lukrativen) Terrain auszutragen, ist die spanische "La Liga". Die trug ihr Final-Four-Turnier um die Supercoppa in den vergangenen vier Jahren dreimal in Saudi-Arabien aus.