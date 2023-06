Für die Frauenmannschaft des VfL Wolfsburg steht das möglicherweise wichtigste Spiel der Saison 2022/23. Im Champions-League-Finale geht es gegen den FC Barcelona, eines der besten Teams der Welt.

"Wir können nur gewinnen. Barca ist klarer Favorit. Barcelona ist sehr ballbesitzaffin, aber wir können auch Fußball spielen. Wir müssen nur den Mut dafür aufbringen. Entscheidend ist, dass jede Spielerin bei sich ist, nicht überpaced, aber auch keine Angst hat", stellte Kapitänin Alexandra Popp vor dem Endspiel klar.

Zustimmung bekommt sie von Trainer Tommy Stroot, der seine Mannschaft ebenfalls als Außenseiter sieht. "Wir wollen unseren Traum erfüllen, weil er realistisch ist. Barca ist der klare Favorit. Aber ich weiß, wie gefährlich uns das macht, welche Energien das freisetzen kann. Von daher freue ich mich extrem auf das Finale. Wir sind keineswegs chancenlos, haben viele Waffen, die wir einsetzen können", so der 34-Jährige.

Champions-League der Frauen heute live: Wo und wann findet das Finale statt?

Ausgetragen wird die Partie am Samstag, 3. Juni 2023, um 16 Uhr im Philips Stadium im niederländischen Eindhoven.

FC Barcelona - VfL Wolfsburg heute live: Wo wird das Finale der Frauen-Champions-League im Free-TV übertragen?

Im frei empfangbaren Fernsehen seht ihr Wolfsburg vs. Barcelona live im ZDF. Die Übertragung startet um 15:45 Uhr und somit 15 Minuten vor Anpfiff.

Champions League der Frauen, Finale heute live: Wo läuft Barcelona gegen Wolfsburg im Pay-TV?

Im Bezahlfernsehen seid ihr bei DAZN live dabei, der Streamingdienst überträgt auf seinem Pay-TV-Sender DAZN 2 ab 15:30 Uhr. Diesen könnt ihr bei einem bereits bestehenden Vertrag gegen einen Aufpreis hinzubuchen.

FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg heute live: Champions-League-Finale der Frauen im Livestream sehen

Um das Spiel im Livestream zu sehen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Einen kostenfreien Livestream findet ihr in der ZDF-Mediathek, DAZN überträgt zudem auf seinem YouTube-Kanal und dem Sender DAZN RISE (abrufbar via vaipu.tv oder Samsung TV Plus) live. Darüber hinaus seht ihr Barcelona gegen Wolfsburg nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos auch bei DAZN im Webbrowser oder in der App.

