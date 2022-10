London (SID) - Eintracht Frankfurt muss im Champions-League-Rückspiel bei Tottenham Hotspur auf Ansgar Knauff und Luca Pellegrini verzichten. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist nach dem Abflug am Dienstag nach London mit. Knauff (20) fehlt aufgrund einer Faszienverletzung im Oberschenkel, Pellegrini (23) wegen einer Schulterverletzung.

Bis auf Abwehrspieler Aurelio Buta hatten am Dienstagmittag alle Profis das Abschlusstraining in Frankfurt vor dem Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) absolviert. WM-Held Mario Götze, der im Hinspiel in der Vorwoche (0:0) noch gefehlt hatte, steht dagegen wie schon beim VfL Bochum (0:3) wieder zur Verfügung. Insgesamt reist die Eintracht mit 20 Spielern nach London.