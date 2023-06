Robin Gosens war untröstlich, minutenlang starrte der Joker von Inter Mailand nach dem Schlusspfiff ins Leere, ließ sich vom Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan trösten. "Es ist ein Kindheitstraum geplatzt", sagte der 28-Jährige nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Manchester City (0:1) bei DAZN, "aber meine Karriere geht hoffentlich noch ein paar Jahre."

In der 76. Minute wurde der linke Außenbahnspieler eingewechselt und sorgte gleich für Schwung, seine wuchtige Kopfballvorlage konnte Mitspieler Romelu Lukaku aus kürzester Distanz nicht zum Ausgleich nutzen (88.). "Ich fühle mich total beschissen. Dass wir ein Riesenspiel gemacht haben, sorgt erst dafür, dass es so weh tut", erklärte Gosens: "Du kriegst so ein Eiertor, das passt zum Spiel. Wenn wir das 1:1 machen, wird es für City schwer."

Dem Spätstarter aus Emmerich, der im September 2020 für Deutschland debütiert hat und Anfang 2022 zu Inter kam, soll die Reise zur Nationalmannschaft nun bei der Verarbeitung helfen. "Ich bin froh, dass ich da eine neue Chance bekomme", erklärte er.