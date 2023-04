Von Marie Schulte-Bockum

Normalerweise lässt sich Erling Haaland kein Tor entgehen, schon gar nicht einen Treffer vom Elfmeterpunkt. 18-mal infolge traf der Norweger per Strafstoß, zuletzt misslungen war ihm ein Elfmeter im Jahr 2021 -- damals noch im Dortmund-Trikot.

Gegen Bayern hat Haaland früh die Chance, per Elfer Manchester Citys 3:0-Gesamtführung im Viertelfinale auf 4:0 zu erhöhen. Danach wären die Bayern wohl mausetot gewesen. Doch es kommt anders. Der 22-Jährige setzt seinen Schuss weit übers Tor -- auch, weil sein Gegenspieler Leon Goretzka ihn vorher entscheidend stört.

Denn kurz bevor Haaland den Strafstoß ausführen will, tritt Bayerns Mittelfeldspieler in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Torwart. Goretzka zeigt auf den Boden, signalisiert dem Schiedsrichter mit dem Zeigefinger, es wäre etwas auf dem Rasen der Allianz Arena.

Haaland-Elfmeter wird verzögert, weil Goretzka auf den Boden zeigt

Vielleicht ein Gegenstand aus der Kurve, der den Elfmeter behindern könnte? Goretzka bückt sich jedenfalls, hebt etwas auf, das aber aussieht, als wäre es bloß ein Grasbüschel.

Goretzkas Arbeit ist damit getan: Haaland muss weitere 30 Sekunden warten, bis er den Strafstoß ausführen kann. Begleitet vom Pfeifkonzert der Bayern-Südkurve setzt Haaland den Strafstoß schließlich links in den Nachthimmel.

So feiert das Netz die "Dunklen Künste" Goretzkas:

Twitter-User @NathanAClark: "Ich würde gerne eine Prügelei zwischen Haaland und Goretzka sehen"

Twitter-User @Red_Roscoe: "Goretzkas wichtigster Beitrag in Viertelfinale war es, Haaland zu veräppeln"

Twitter-User @DrART_: "Elite shithousery there from Goretzka. Gotta respect that"

Twitter-User @isimagnet: "Elite mind games from Goretzka"