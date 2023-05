Im Halbfinale der Champions-League-Saison 2022/23 kommt es zu einem Stadtduell. Inter Mailand und AC Mailand kämpfen um das begehrte Ticket für das Endspiel der Königsklasse. Das Hinspiel konnte Inter mit 2:0 gewinnen.

Für die AC Mailand ist dieser Wettbewerb auch der einzig verbleibende, in dem sich der entthronte Meister von 2022 in dieser Saison noch einen Titel sicher kann. Denn die Serie A hat bereits die SSC Neapel vorzeitig gewonnen und im italienischen Pokal scheiterten die Rossoneri schon im Achtelfinale am FC Turin. Nach der Niederlage im Hinspiel ist nun der Druck und die Aufgabe, den Rückstand aufzuholen, umso größer.

Etwas anders gestaltet sich die Situation für Halbfinal-Gegner und Gastgeber Inter. Die Nerazzurri stehen nämlich nicht nur unter den letzten vier Teams in der Champions League, sondern auch noch im Finale der Coppa Italia, in dem man am 24. Mai auf die AC Florenz trifft.

Dass die beiden Mailänder Topklubs in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinandertreffen, ist übrigens kein Novum. Diese Konstellation gab es bereits in den Spielzeiten 2002/03 und 2004/05. Beide Male behauptete sich Milan, bei der Premiere kurioserweise über die Auswärtstorregel, obwohl beide Spiele im San Siro stattfanden.

Und wie schaut es in der Serie A aus? Dort kämpfen die beiden Stadtrivalen um die Champions-League-Plätze. Auch hier sieht es für Inter besser aus, der Verein belegt momentan den dritten Platz. Mit 61 Punkten hat AC fünf Punkte Rückstand auf die Nerazzurri und liegt auf Platz fünf – damit würde man in der nächsten Saison in der Europa League spielen. Drei Spieltage stehen noch aus.

Infos zur Übertragung des Champions-League-Halbfinals im TV und Livestream findet ihr nachfolgend. Neuigkeiten rund um die Königsklasse findet ihr auf unserer Champions-League-Newsseite.

Inter Mailand - AC Mailand heute live: Wann und wo findet das Champions-League-Halbfinale statt?

Die Partie zwischen der Inter Mailand und AC Mailand wird am heutigen Dienstag, den 16. Mai, um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion angepfiffen.

Inter vs. AC Milan live: Läuft das Halbfinal-Hinspiel der Champions League im Free-TV?

Nein, im frei empfangbaren Fernsehen wird Inter gegen AC Mailand nicht gezeigt. Erst das CL-Finale am 10. Juni läuft wieder im Free-TV im ZDF.

Champions League heute live: Wo läuft das Halbfinale zwischen Inter Mailand und der AC Mailand im Pay-TV?

Im TV ist die Partie nicht zu sehen, Amazon Prime bietet einen Livestream an.

Inter Mailand gegen AC Mailand live: Champions-League-Halbfinale im Livestream sehen

Im Livestream überträgt Amazon Prime die Partie. Dieser ist abrufbar über den Webbrowser oder in der App, in jedem Falle ist zuvor aber der Abschluss eines kostenpflichtigen Abos notwendig. Die Übertragung startet um 20 Uhr.

Inter Milan - AC live: Wo gibt es einen Liveticker zum CL-Viertelfinale?

Im Liveticker auf ran.de bleibt ihr stets up-to-date und verpasst keine Tore oder anderen wichtigen Aktionen.

Champions League, Halbfinale live: Wo kann ich einen Audiostream und Highlights zu Inter Milan vs. AC Mailand finden?

Ein Audiostream wird von der ARD-Sportschau bereitgestellt. Highlights gibt's nach Abpfiff bei DAZN oder bei YouTube.

