Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League.

Gegen Paris Saint-Germain setzte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend mit 2:0 durch, das Hinspiel in Paris hatte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 1:0 gewonnen.

Während die Bayern für ihren souveränen Sieg gefeiert werden, kommt PSG mit den Superstars Kylian Mbappe und Lionel Messi in den internationalen Pressestimmen nicht gut weg.

Deutschland:

Bild.de: "Nagelsmann wütet und jubelt Messi raus: Die Taktik von Nagelsmann mit flexibler Dreier- bzw. Fünferkette geht voll auf. Heißt auch: Der Druck auf den Bayern-Trainer nimmt nach vielen durchwachsenen Spielen deutlich ab – sieht man auch an Nagelsmanns unbändigem Torjubel!"

Spiegel.de: "Choupo-Moting trifft gegen den Ex-Klub – Bayern wirft Paris raus: Im Rückspiel gegen PSG konnte selbst ein fitter Kylian Mbappé das Weiterkommen des FC Bayern nie gefährden. Die Pariser verloren früh ihren Kapitän, Torschütze Choupo-Moting ließ sich auch vom VAR nicht aufhalten."

Süddeutsche.de: "Eine bayerische Elf besiegt eine französische Zwei: Mbappé? Messi? Choupo-Moting! Gegen enttäuschende Pariser Spitzentänzer zeigen die Münchner, dass sie wissen, was gegen solch einen Gegner zu tun ist. Mit dem Einzug ins Viertelfinale erlangt auch Trainer Nagelsmann ein paar Gewissheiten."

Frankreich:

Le Figaro: "Ein weiteres europäisches Fiasko für Paris."

Le Parisien: "Die Pariser waren in der zweiten Halbzeit überfordert und konnten aus der ermutigenden ersten Halbzeit kein Kapital schlagen. Choupo-Moting versetzte seinem Ex-Klub einen ersten Schlag, bevor Gnabry den Rest erledigte. Mit einer 0:2-Niederlage wird PSG das Viertelfinale der Champions League verpassen. Galtiers Männer hatten nicht die Stärke, um der bayerischen Armada standzuhalten. Die Stars Mbappé und Messi konnten nicht genug Gewicht in die Waagschale werfen und die begrenzte Banktiefe wurde dem Hauptstadtclub zum Verhängnis."

L'Equipe: "Am Fuße eines Gipfels in der Allianz Arena blieb PSG unten am Pass. Die Beine abgeschnitten von einem FC Bayern München, der weit davon entfernt war, energisch zu sein, aber reif genug, um sie auszulöschen. Paris, das im Hinspiel im Parc des Princes (0:1) geschlagen wurde, wartete auf die Flamme von Mbappe oder Messi, um das Blatt zu wenden, aber die beiden Genies blieben hinter ihren Möglichkeiten. Wie in der letzten Saison gibt Paris seinen Traum von der Champions League bereits im Achtelfinale auf."

Eurosport.fr: "Paris Saint-Germain konnte den FC Bayern München nicht knacken. Nachdem PSG bereits das Hinspiel im Prinzenpark verloren hatte (0:1), musste sich das Team am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel erneut geschlagen geben (0:2). Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry bestraften die Ballverluste von Marco Verratti. Zum zweiten Mal in Folge wird Paris das Champions-League-Viertelfinale nicht sehen."

Liberation: "Auf Wiedersehen Champions League. Vernichtet von den Bayern, ist Paris weiter auf Flop-Niveau."

Spanien:

Marca: "Bayern setzt (erneut) dem Traum von PSG in der Champions League ein Ende."

AS: "Pariser Drama in München. PSG, der Verein von Messi, Neymar und Mbappé, die Nummer Sechs der Clubs, die seit 2011 am meisten Geld für Transfers ausgegeben haben, ist erneut aus dem größten Wettbewerb des Kontinents ausgeschieden."

El Pais: "Choupo-Moting bringt Bayern den Aufstieg und vernichtet PSG."

England:

The Sun: "Eric, der Held: Messi und Mbappe krachen aus der Champions League nach Toren von Choupo-Moting und Gnabry"

Mirror: "Tore von Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry besiegelten ein weiteres erbärmliches Champions-League-Ende von PSG."

The Guardian: "In gewisser Weise ist das einfach das Mantra des modernen PSG. Schon gekauft? Jemals gescheitert? Egal. Nochmal kaufen. Wieder scheitern. Schöner scheitern. Scheitern mit den beiden besten Stürmern der Welt, die zur Verfügung stehen. Scheitern, indem man im eigenen Strafraum den Ball verliert und zulässt, dass Eric Maxim Choupo-Moting den Ball in ein leeres Netz hebt. Scheitern, indem man in 180 Minuten Fußball kein einziges Tor schießt."

Italien:

La Gazzetta dello Sport: "Bayern ist ein Kraftpaket: 2:0-Sieg gegen PSG und Qualifikation fürs Viertelfinale. Messi und Mbappe, was für ein Flop!"

Niederlande:

Voetbal International: "Ein imponierender de Ligt herrscht über Messi und Mbappe. Der Abwehrspieler war herausragend."

Schweiz:

Blick: "Das hätte im Champions-League-Drama für den Nati-Goalie enden können! Der Mega-Bock von Yann Sommer hätte alles auf den Kopf stellen können. Nun darf er am Ende jubeln – dank Teamkollege Matthijs de Ligt."