Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen ersten Saisonsieg in der Champions-League-Gruppenphase teuer bezahlt. Stammkeeper Peter Gulacsi zog sich beim 3:1 (1:0) gegen Celtic Glasgow einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu. Wie der Verein am späten Mittwochabend mitteilte, sollen in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen folgen.

Gulacsi wurde bereits nach 13 Minuten ausgewechselt, nachdem er im Anschluss an einen Fehlpass im Spielaufbau mit dem rechten Bein weggeknickt war. Nach minutenlanger Behandlung verließ der RB-Kapitän den Platz auf einer Trage und wurde durch Janis Blaswich ersetzt. Bereits im August hatte er Gulacsi wegen dessen Adduktorenzerrung in drei Pflichtspielen vertreten.