Gut gespielt, die Ballmaschine phasenweise abgewürgt - am Ende des ersten Duells der Giganten mit Manchester City aber war ein starker Toni Kroos mit dem Resultat für Real Madrid erwartungsgemäß unzufrieden. 1:1 (1:0) im Hinspiel des Halbfinales der Champions League - "wir wissen, dass es nicht das ideale Ergebnis ist", sagte Kroos, der als eine Mischung aus Sechser und Regisseur vor der Abwehr eine überzeugende Leistung bot, bei Prime Video.

Vinicius Junior hatte den Titelverteidiger Madrid in Führung gebracht (36.), aber in einer starken Phase der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti erzielte Kevin De Bruyne mit einem fulminanten Weitschuss den Ausgleich (67.). "Einen Tick zu viel Platz" habe die ansonsten starke Abwehr der Spanier dem Torschützen da gelassen, erkannte Kroos, fügte aber auch hinzu: "Man muss akzeptieren, dass es ein guter Abschluss war."

In einem hitzigen, abwechslungsreichen Spiel hatte Reals Abwehr um Antonio Rüdiger und David Alaba unter anderem Erling Haaland gut im Griff, vor dem Ausgleich besaß Real zudem Chancen, den Vorsprung auszubauen. "Wir hatten die Möglichkeit, das 2:0 zu machen. So schaut die Sache anders aus, das 1:1 ist sicher ein bisschen bitter", sagte Alaba, der als umsichtiger Abwehrchef wie Kroos eine starke Leistung zeigte.

Trotz der unbefriedigenden Ausgangsposition ist Kroos vor dem Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in Manchester nicht bange. "Man hat gesehen", sagte er, "dass wir absolut auf Augenhöhe sind. Uns steht wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel bevor, das es gerade gibt im europäischen Fußball, aber wir nehmen viel Positives aus dem Spiel mit." Dem schloss sich Rüdiger an: "Wir können erhobenen Hauptes nach Manchester fahren."