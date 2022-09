Leipzig (SID) - DFB-Pokalsieger RB Leipzig unterstützt im Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Schachtar Donezk (21.00 Uhr/DAZN) mit einer Becherpfand-Kampagne die Ukraine-Hilfe. Der gesamte Erlös komme der von den Gästen unterstützten Initiative "Pitch In For Ukraine" zugute, teilte der Bundesligist mit.