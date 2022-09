Paris/München – Lionel Messi hat zwei weitere Rekorde in der Champions League gebrochen.

Beim 3:1-Sieg im Auswärtsspiel von Paris St.-Germain bei Maccabi Haifa am zweiten Gruppenspieltag konnte der Argentinier zwei seiner eigenen Bestmarken verbessern.

Messi hatte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (37. Minute) in seiner 18. Königsklassen-Saison in Folge getroffen. Einzig Real-Stürmer Karim Benzema, der derzeit mit einer Verletzung am rechten Oberschenkel zu kämpfen hat, könnte im Laufe der Saison noch mit dem 35-Jährigen gleichziehen.

The only player in history to score in 18 consecutive #UCL seasons. Messi 👏 pic.twitter.com/xKiaucnfG1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022

Lionel Messi: In einer Kategorie besser als Cristiano Ronaldo

Der zweite Rekord des Argentiniers dürfte hingegen länger Bestand haben: Insgesamt ist Gegner Maccabi Haifa der 39. (!) Gegner, gegen den der Superstar in der Champions League ein Tor erzielen konnte.

Messis großer Rivale Cristiano Ronaldo steht derzeit bei 38 verschiedenen Mannschaften, allerdings tritt der Portugiese mit Manchester United in diesem Jahr in der Europa League an.

Paris Saint-Germain: Lionel Messi bringt in der Champions League die Wende

Danach sah es zu Beginn des Spiels aber erstmal nicht aus. Die Hausherren gingen gegen die klar favorisierte PSG-Mannschaft sogar in Führung (24. Minute).

Aber dann übernahm der kleine Argentinier das Zepter und drehte das Spiel für die Pariser.

Am Ende gewann die starbesetzte Truppe standesgemäß mit 3:1. Neben Messi sorgten seine Sturmpartner Kylian Mbappe (69. Minute) und Neymar (89.Minute) für den Sieg.

