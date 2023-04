Für den FC Bayern München wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Champions-League-Viertelfinale Endstation sein.

Der deutsche Rekordmeister verlor im Hinspiel bei Manchester City klar mit 0:3 (0:1), obwohl die Münchner von Coach Thomas Tuchel über weite Strecken durchaus mithalten konnten. Diese lange Zeit gute Gegenwehr würdigte auch die internationale Presse.

ran zeigt die Pressestimmen nach dem Spiel des FCB im Ethihad-Stadium von Manchester.

DEUTSCHLAND

BILD: "Jetzt muss ein Wunder her! Ein ganz großes! Eines mit biblischen Ausmaßen! Die Bayern gehen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City mit 0:3 unter."

SPIEGEL: "Den endgültigen Knockout verpasste den Bayern dann erneut Upamecano. Der Franzose ist an guten Tagen ein kompletter Verteidiger, schnell, exzellent im Spielaufbau und zuverlässig in direkten Duellen. Doch den Hang zum spielentscheidenden Lapsus hat Upamecano sich noch nicht abgewöhnen können."

Süddeutsche Zeitung: "Ein hellblauer Sturm fegt spät über die Bayern hinweg. In einem Champions-League-Spiel auf sehr hohem Niveau nutzt Pep Guardiolas Manchester City die individuellen Fehler der Münchner brutal effizient aus. Dabei deutete bis zur 70. Minute eigentlich wenig auf ein deutliches Ergebnis hin."

ENGLAND

The Sun: "Genius Guardiola überlistet Tuchel mit taktischen Positionswechseln. Erling Haaland ließ sich tiefer fallen und erlaubte Kevin de Bruyne, uneingeschränkt nach vorne zu geht. John Stones rückte bei Ballbesitz für City geschickt ins Mittelfeld vor."

The Guardian: "Erling Haaland besiegelt Manchester Citys Demolierung gegen Bayern München. Die Citizens bewiesen vor schockierenden deutschen Augen, dass das Team genau zur richtigen Zeit der Saison in Form kommt."

ÖSTERREICH

Krone: "Manchester City nützt Bayerns Patzer gnadenlos. Manchester City hat sich im Kampf um den Aufstieg ins Halbfinale der Fußball-Champions-League eine Top-Ausgangsposition geschaffen. Englands Meister gewann den Viertelfinal-Hinspiel-Schlager gegen Bayern München am Dienstagabend vor eigenem Publikum hochverdient mit 3:0 und hat damit am Mittwoch nächster Woche in Deutschland alle Trümpfe in der eigenen Hand."

SCHWEIZ

Blick: "Blaue Watschn für die Bayern! Resultatmässig eine klare Sache im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Manchester City und Bayern München: 3:0. Einer der Spieler im Mittelpunkt: Yann Sommer. Im Positiven wie im Negativen."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: Halbfinale in der Tasche für ein vernichtendes Manchester City, das Bayern München mit drei Toren platt macht und die Rückkehr zur Allianz am nächsten Dienstag sehr einfach, wenn nicht sogar eine Formalität, macht.

SPANIEN

Marca: Manchester City und Bayern spielten das Hinspiel eines Duells, das den Fußball ehrt. Der Schlüssel zwischen den beiden europäischen Giganten wurde im Hinspiel für Guardiolas Männer entschieden (3:0) dank eines spektakulären Tores von Rodri, Guardiolas Verlängerung auf dem Grün und eines Spielers, ohne den es nicht zu verstehen wäre, wie diese himmelblaue Maschine funktioniert