Der FC Bayern München steht in der Champions League vor dem Aus. Der deutsche Rekordmeister musste sich im Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City klar mit 0:3 (0:1) geschlagen geben - zu klar für den Geschmack des neuen FCB-Trainers Thomas Tuchel.

Der 49-Jährige attestierte seiner Mannschaft über weite Strecken eine gute Leistung und lobte die Mannschaft trotz der Pleite im Etihad-Stadium von Manchester.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel. (Quelle: Amazon Video/Mixed Zone in Manchester von ran-Reporter Stefan Kumberger)

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München): "Ich sehe das Ergebnis überhaupt nicht in dieser Deutlichkeit. Beim 0:2 wurden wir bitterböse aus dem absoluten Nichts bestraft. Das weiß Upamecano selbst, dass das sein Fehler war. Ich weigere mich dennoch, die Leistung schlecht zu reden. Ich habe eine sehr gute Leistung bis zur 70. Minute gesehen. Wir haben mindestens ein Tor verdient und ein, zwei zu viel weggegeben. Es fehlt noch ein Tick an Form und Vertrauen. Wenn man schon so gut spielt, braucht man halt auch selbst ein Quäntchen Glück, einen abgefälschten Schuss oder einen Schuss in den Winkel, wie ihn Manchester City beim 1:0 hatte. Heute hat es trotzdem Spaß gemacht, das Team zu coachen, ich habe mich in die Mannschaft etwas schockverliebt."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Die ersten 60 Minuten waren sehr, sehr gut. Wir kriegen wieder einen Sonntagsschuss, wie gegen Freiburg. Es hätte nicht sein müssen, dass wir in Rückstand geraten. Anschließend wurden wir etwas fehleranfälliger, haben dadurch einige Chancen zugelassen. Die erste Halbzeit hat uns Selbstvertrauen gegeben, wir standen defensiv sehr gut, haben Umschaltaktionen bekommen. Auch aus der Pause sind wir sehr gut rausgekommen, dann aber passierte der Fehler vor dem 0:2. Ich habe schon das Vertrauen und Selbstvertrauen in die Mannschaft, dass wir im Rückspiel etwas holen können."

Matthijs de Ligt (FC Bayern München): "Wir haben das Spiel unnötig weggegeben. Wir hatten selbst genug Chancen. Daher ist es schade, dass wir es so verlieren. Das Gefühl ist jetzt natürlich scheiße, obwohl wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben. Wichtig ist, dass wir jetzt zusammenhalten, das Spiel analysieren und dann auch nach vorne schauen, weil wir noch viele wichtige Wochen vor uns haben."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Das Spiel ist etwas eklig zu analysieren. Vom Ergebnis her ist es natürlich sehr einfach zu analysieren: Es ist ein sehr schlechtes Auswärtsergebnis, da brauchen wir nicht drumherum reden. Inhaltlich sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben ein Spiel gesehen, was die Leute da draußen vielleicht nicht so erwartet haben. Wir müssen aber auch ehrlich sein: Wir haben in diesen guten Phasen, die wir heute hatten, kein Tor gemacht. Wir kommen super aus der Halbzeit und dann müssen wir halt das 1:1 machen, damit sich das Spiel auch wieder beruhigt. Nach dem 0:2 und dem damit verbundenen individuellen Fehler, der passieren kann, ist das Spiel etwas gekippt. Am Ende haben wir es noch mal versucht, hatten noch ein zwei so Halb-Szenen."

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Die Gründe für die Niederlage sind offensichtlich. Wir haben individuelle Fehler gemacht, zudem bekommen wir wieder ein Traumtor wie schon gegen Freiburg. Ich finde, wir haben ein ziemlich gutes Spiel gemacht, nur nach dem 2:0 sind wir kurz zehn Minuten etwas geschwommen. Am Ende haben wir uns aber wieder gefangen und sogar versucht, noch ein Tor zu machen, um die Lage für das Rückspiel zu verbessern. Das 3:0 ist aber jetzt natürlich schon eine Hypothek."