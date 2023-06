Im Finale der Champions League trifft Manchester City am 10. Juni auf Inter Mailand (ab 21 Uhr im Liveticker). Während die Engländer bei einem Erfolg das Titel-Triple komplett machen würden, hoffen die Italiener, die als Underdog in die Partie gehen, auf eine Überraschung.

ran hat alle News und Updates im Ticker für euch.

+++ Update, 10. Juni, 19:20 Uhr: Mega-Verkehrschaos in und Rauchschwaden über Istanbul +++

Maximales Chaos knappe zwei Stunden vor Anpfiff des Champions-League-Finales zwischen Manchester City und Inter Mailand in Istanbul. City- und Inter-Fans machen sich auf einen 40-minütigen Fußmarsch vom Stadtzentrum zum Atatürk-Stadion, denn mit dem Auto geht gar nichts mehr. Stau, wohin das Auge reicht. Die Stadt ist dicht.

Im vergangenen Jahr musste das Finale in Paris wegen schlechter Organisation 36 Minuten später angepfiffen werden. Daraus scheint die Uefa nichts gelernt zu haben. Der Verband forderte die Anhänger beider Teams auf, frühzeitig am Stadion zu sein. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Die Not macht erfinderisch. Ein City-Fan gesellte sich zu Inter-Ultras, um auf dem Dach eines Pickups in Richtung Istanbul zu fahren, nachdem ihn das Taxi versetzt hatte.

Taxi ditched. Riding in the back of a pick up to the ground with the Inter Ultras



Cmon City! pic.twitter.com/81GVGcdIWl — Ναthan (@CW9_MCFC) June 10, 2023

Wäre das Verkehrschaos nicht schon genug, brach am frühen Abend in Stadionnähe auch noch ein Feuer aus. Laut dem türkischen Nachrichtensender NTV mussten bei dem Brand in der Industriezone Basaksehir Menschen gerettet werden. Die Rauchschwaden halten sich hartnäckig über der Stadt.

Meanwhile in Istanbul. The smoke has reached the stadium. 🔥 #UCLfinal pic.twitter.com/O1pL4JujaM — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2023

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangınhttps://t.co/m8C33fe38i



Foto: DHA pic.twitter.com/o5QfeB4NkE — NTV (@ntv) June 10, 2023

+++ Update, 10. Juni, 14:50 Uhr: Erstes Spiel seit 13 Jahren! City-Scheich wohl beim Finale +++

Dieses Spiel ist etwas ganz besonderes! Laut "The Athletic Football" plant der Eigentümer von Manchester City, Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, beim Champions-League-Finale in Istanbul anwesend zu sein.

Besonders ist dies vor allem deshalb, weil er fast 13 Jahre lang keinem Pflichtspiel des Teams beigewohnt hat. Seitdem Masour den Verein im Jahr 2008 erworben hat, sah er sich nur ein Pflichtspiel gegen den FC Liverpool im August 2010 an, zudem ein Freundschaftsspiel in Abu Dhabi.

+++ Update, 10. Juni, 10:00 Uhr: Aguero motiviert Haaland bei ManCity-Training +++

ManCity-Legende Sergio Aguero besuchte am Freitagabend das Abschlusstraining des englischen Finalisten. Der Argentinier folgte dabei der Einladung von Trainer Pep Guardiola, berichtete der "Daily Mirror".

Dabei soll Aguero Einzelgespräche mit Citys wichtigsten Offensivkräften geführt haben, darunter Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Julian Alvarez und Erling Haaland.

Der Norweger stand beim Abschlusstraining wohl besonders im Fokus. Wie der "Mirror" weiter berichtet, nahm Guardiola den Stürmer mehrmals zur Seite, scherzte mit ihm und umarmte ihn innig.

Want to see more #UCLfinal training pics? 🤔



We've got you covered 👇 — Manchester City (@ManCity) June 9, 2023

Haaland führt die Champions-League-Torjägerliste mit zwölf Toren an. Torgefährlichster Spieler bei Inter Mailand ist Edin Dzeko, der diese Saison vier Treffer in der Königsklasse erzielte.

+++ Update, 9. Juni, 19:00 Uhr: Inter will Haaland mit Taktik-Kniff stoppen +++

Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi will ManCity-Torjäger Erling Haaland mit einem taktischen Kniff aus dem Spiel nehmen: "Wir haben ihn genau im Blick und etwas vorbereitet, um ihn ruhig zu halten", erklärte der 47-Jährige.

Die Mannschaft wisse nicht nur, wie stark Haaland, sondern auch, wie stark das ganze Team von Pep Guardiola sei. Inter ist in der Partie der Außenseiter, Weltmeister Lautaro Martinez liebäugelt aber trotzdem mit dem Titel: "Das ist der letzte Schritt und wir müssen bereit sein, ihn zu gehen. Es ist ein großer Traum von uns, den Pokal mit nach Mailand zu nehmen."

Um den Traum wahr werden zu lassen setzt Inzaghi – dessen Mannschaft übrigens schon die ganze Saison lang Elfmeter trainiert - auf die Kombination von "Fitness, Beine, Verstand und Herz".

+++ Update, 9. Juni, 17:12 Uhr: Haaland erklärt Gründe für City-Wechsel +++

Erling Haaland hat in der Sendung "Between the lines" von "BT Sport" erklärt, dass er im Sommer 2022 wegen Pep Guardiola zu Manchester City gewechselt ist: "Für mich ist der Fußball, den Pep und Man City spielen, unwirklich."

"Jeder weiß es, es ist der schönste Fußball. Ich wollte ein Teil davon sein, und ich hatte das Gefühl, dass es wirklich gut passen könnte. Ich habe auch das Vertrauen der Leute gespürt, mit denen ich von ganz oben gesprochen habe, und das war etwas, woran ich teilhaben wollte, und natürlich auch mit Pep", fügte er hinzu.

Der 22-Jährige kam ins Schwärmen, als er von seinem Cheftrainer sprach: "Die Leute sagen dies und das über ihn, aber letztendlich ist er der beste Trainer. Mit ihm zu trainieren, war etwas, das ich erleben wollte, und jeden Tag mit ihm zu arbeiten, war auch eine schöne Herausforderung und etwas, das ich erleben und tun wollte."

Haaland war für 60 Millionen Euro vom BVB zu den "Citizens" gewechselt. Allein in der Champions League gelangen ihm in dieser Saison in zehn Spielen beeindruckende zwölf Tore – eine Serie, die aus Sicht der City-Fans am Samstag im Finale gegen Inter Mailand weitergehen soll.

+++ Update, 8. Juni, 17:40 Uhr: Fans wird neun Stunden vor Anpfiff zur Stadion-Anreise geraten +++

Viele Besucher des Champions-League-Finales 2022 in Paris haben noch unschöne Erinnerungen im Kopf: Chaos, panische Zustände vor den Toren, Tränengas-Einsatz durch die Polizei, zahlreiche Verletzte, Fans mit Tickets warten vergeblich auf Einlass. Das Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (0:1) sorgte abseits des Rasens für negative Schlagzeilen und konnte erst mit 37 Minuten Verspätung angepfiffen werden.

In diesem Jahr soll in Istanbul alles besser werden – und wohl deswegen rät die UEFA laut der "Sun" Anhängern von Manchester City und Inter Mailand, bereits neun Stunden (!!) vor Anpfiff die Shuttle-Busse zum Stadion zu nehmen.

Das Ataturk-Stadion liegt etwa eine Stunde vom Istanbuler Stadtzentrum entfernt. Ab 14 Uhr öffnen sogenannte Fan-Zonen an der Arena. Um ins Stadion zu gelangen, müssen die Fans drei Sicherheitskontrollpunkte hinter sich bringen. Die Partie wird erst um 22 Uhr türkischer Ortszeit angepfiffen.

+++ Update, 8. Juni, 12:38 Uhr: Grafite zeigt sich beeindruckt von Ex-Sturmpartner Edin Dzeko +++

2009 wurden Grafite und Edin Dzeko sensationell mit dem VfL Wolfsburg Meister. Kein Wunder also, dass der Brasilianer seinem ehemaligen Sturmpartner im Champions-League-Finale gegen Manchester City die Daumen drückt.

"Ich glaube an ihn. Ich bin beeindruckt, wie er immer noch trifft, auch mit seinem linken Fuß. Er macht es für Inter sehr gut", erklärte Grafite gegenüber den "Wolfsburger Nachrichten" mit Blick auf den mittlerweile 37 Jahre alten Bosnier.

+++ Update, 8. Juni, 10:25 Uhr: Verabschiedet sich Gündogan mit dem Champions-League-Titel? +++

Die Zukunft von Ilkay Gündogan ist weiter unklar. Nachdem ein Wechsel zum FC Barcelona schon als perfekt gemeldet wurde, wurde zuletzt auch eine Rückkehr zum BVB ins Gespräch gebracht.

Manchester City soll zudem weiter an einen Verbleib des Mittelfeldspielers und Kapitäns glauben. Der Vertrag des Nationalspielers bei den "Skyblues" läuft im Sommer aus.