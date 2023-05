Der Hype ist real. Superstars hat das ruhmreiche Estadio Santiago Bernabeu in Scharen gesehen, doch der Auftritt der derzeit größten Attraktion im Weltfußball sorgt selbst in Madrid für angespannte Aufregung. Einen "Androiden" nannte die klubnahe Sporttageszeitung "Marca" Manchester Citys Tor-Maschine Erling Haaland.

Mit seinen scheinbar übermenschlichen Qualitäten vor dem Tor ist der 22-jährige Norweger im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) die größte Gefahr für die Königlichen.

"Haaland ist ein sehr gefährlicher Spieler, er zeigt eine beeindruckende Qualität. Er ist eine offensichtliche Gefahr", zollte Real-Coach Carlo Ancelotti der norwegischen Tormaschine Respekt. Der Matchplan der nervenstarken Königlichen sei aber nicht nur darauf ausgelegt, "Haaland zu stoppen" - zu gefährlich sei der Rest der Mannschaft.

Und dennoch ist der Norweger bei seinem ersten Auftritt in Madrid Manchesters schärfste Waffe für die erhoffte Revanche. Das fast unwirkliche Halbfinal-Aus der Engländer im Mai 2022 gegen Real (4:3/1:3 n.V.) ist unvergessen.

Pep schwärmt von Haaland

Zwei späte Gegentore im Rückspiel, dann der K.o. in der Verlängerung: Defensive Patzer und der eigene Chancenwucher ermöglichten dem spanischen Rekordmeister damals eine der größten Überraschungen der jüngeren Champions-League-Geschichte.

Ein Jahr später hat City den besten Torjäger des Wettbewerbs in den eigenen Reihen. "Wenn man ihm Chancen gibt, erzielt er in allen Situationen ein Tor. Elfmeter, Flanken, Kombinationen, Übergänge. Er kann viele, viele Dinge tun", sagte Teammanager Pep Guardiola über sein Sturmphänomen, das 2022/23 zwölf Treffer in acht Auftritten in der Königsklasse erzielt hat.

Das Selbstvertrauen der Himmelblauen ist aber nicht nur wegen Haaland enorm. Seit 20 Spielen ist Manchester ungeschlagen, in der Premier League ist man wieder Tabellenführer, auch das Finale im FA Cup hat City erreicht.

Der Traum, als erster englischer Klub seit dem ungeliebten Stadtrivalen United in der Saison 1998/99 das Triple zu holen, er lebt.

Madrid als schwerste Prüfung

Real Madrid ist auf dem Weg dahin die wohl größte verbliebene Hürde. "Wir treffen auf eine Weltklasse-Mannschaft, die es fast gewohnt ist, Jahr für Jahr ins Finale einzuziehen und diese Trophäe oft zu gewinnen. Es wird brutal schwer", sagte Nationalspieler Ilkay Gündogan.

"Gigantisch" nennt er das Duell mit Toni Kroos, Antonio Rüdiger und den anderen königlichen Stars: "Gegen Real ist es immer etwas Besonderes."

Für die Königlichen sind diese Begegnungen hingegen fast schon Routine, die Anzahl der gewonnen Titel auf der internationalen Bühne sprechen eine eigene Sprache. "Wir haben schon viele Spiele dieser Art bestritten. Ich bin von unserer Erfahrung überzeugt", sagte ein sichtlich entspannter Kroos vor dem Halbfinal-Kracher.

"Wir werden auf jeden Fall an diesem Wettbewerb gemessen", sagte Guardiola. 2016 hat er die Citizens übernommen und als bestes englisches Team etabliert.

CL-Titel fehlt in der Sammlung

Vier Mal wurde er Meister, einmal gewann er den FA Cup. Auf den Champions-League-Triumph wartet er aber auch nach sieben Jahren vergeblich. Ohne diesen, das weiß Guardiola, wäre sein Wirken in Manchester unvollendet.

Das zu verhindern, ist auch die Aufgabe von Erling Haaland.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga - Fede Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. - Trainer: Ancelotti

Manchester: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Ake - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish. - Teammanager: Guardiola

Schiedsrichter: Artur Dias (Portugal)