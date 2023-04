Das Viertelfinale der UEFA Champions League steht auf dem Programm. Der FC Bayern München muss im Hinspiel am 11. April bei Manchester City antreten.

Für Trainer Thomas Tuchel ist es das erste Spiel mit der neuen Mannschaft in der Champions League und es wartet mit Erling Haaland und Pep Guardiola eine schwere Aufgabe.

+++ Update, 11. April 2023, 22:55 Uhr: FC Bayern geht bei Manchester City unter - CL-Aus droht+++

Manchester City gewinnt im Hinspiel des Viertelfinals 3:0 gegen Bayern München! Am Ende entschieden die Fehler des deutschen Rekordmeisters diese Partie, denn über 70 Minuten war dieses Spiel eigentlich komplett offen. Nach dem Rückstand durch das Traumtor von Rodri aus der ersten Halbzeit kamen die Münchner engagiert aus der Pause.Doch schon nach wenigen Minuten störten kleine Fehler den Spielfluss der Bayern. In der 70. Minute endete einer dieser Aussetzer schließlich im 2:0, ehe Erling Haaland kurze Zeit später gegen angeschlagene Münchner nachlegte. Der FCB braucht nun ein mittelgroßes Wunder, um dieses Ergebnis in der heimischen Allianz Arena umzudrehen, zumal City heute nahezu fehlerlos agierte. Die Hoffnung stirbt allerdings zuletzt!

+++ Update, 11. April 2023, 21:50 Uhr: Rodri-Traumtor schockt den FC Bayern - ManCity führt zur Halbzeit +++

Im Viertelfinale der Champions League führt Manchester City zur Halbzeit mit 1:0 gegen Bayern München! Die Partie ist zu großen Teilen ausgeglichen, wobei City leichte Feldvorteile und die etwas besseren Chancen hat. Dennoch konnten die Bayern regelmäßig mit eigenen Abschlüssen antworten.Haaland scheiterte einmal mittig an Sommer, wenig später wurde Musiala ganz stark von Rúben Dias geblockt. In der 27. Minute eröffnete schließlich Rodri mit einem Traumtor in den linken Winkel, woraufhin City noch einen Tick zulegte. İlkay Gündoğan vergab allerdings die große Chance aufs 2:0, was mit Blick auf die gesamten 45 Minuten auch in Ordnung geht. Der Ausgleich kurz vor der Pause durch Sané, wäre aber ebenfalls etwas zu viel des Guten.

+++ Update, 11. April 2023, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da - Bayern ohne Müller +++

Manchester City: Ederson - Stones, Dias, Akanji, Ake - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Bernardo Silva, Haaland, Grealish

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sane - Gnabry

"Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen", erklärte Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Duell mit dem Ex-Trainer. "Eine Pep-Mannschaft mit Haaland ist für mich immer noch eine Pep-Mannschaft. Aber mit Erling haben sie eine absolute Waffe", sagte Thomas Müller.

Die Bayern reisen ohne Eric-Maxim Choupo-Moting an, der aufgrund von Kniegelenksproblemen nicht fit ist.

Champions League live: Wann und wo findet das Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City statt?

Ausgetragen wird die Partie am 11. April, um 21:00 Uhr im Ethiad Stadium.

Wer ist der Schiedsrichter bei Manchester City vs. FC Bayern München?

Schiedsrichter beim Champions-League-Viertelfinale zwischen Manchester City und dem FC Bayern München ist Jesus Gil Manzano aus Spanien. Ihm assistieren Diego Barbero Sevilla und Angel Nevado Rodriguez. Video-Assistent ist Juan Martinez Munuera.

FC Bayern vs. Manchester City live: Läuft das Champions-League-Viertelfinale im Free-TV?

Nein, im Free-TV gibt es keine Übertragung. Erst das Endspiel am 10. Juni wird im ZDF zu sehen sein.

Champions League live: Wird FC Bayern gegen ManCity im Pay-TV zu sehen sein?

Nein, im Pay-TV ist das Spiel nicht zu sehen

FC Bayern vs. ManCity live: Wer überträgt das Champions-League-Viertelfinale im Livestream?

Für die Übertragung im Livestream ist der Streamingdienst Amazon Prime zuständig. Das Angebot ist jedoch kostenpflichtig.

Champions League live: Gibt es einen Liveticker zum Viertelfinale Bayern vs. City?

Na klar, im Liveticker von ran informieren wir euch über das Geschehen auf dem Platz. Im Datencenter findet ihr zudem interessante Statistiken und Fakten zur Partie.

Champions League live: Die Übertragung von FC Bayern gegen Manchester City im Überblick