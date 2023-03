München (SID) - Superstar Sadio Mane hält es für entscheidend, dass der FC Bayern am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) mit viel "Mia san mia" in des Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain geht. "Das ist ein großer und angsteinflößender Name, aber der Fußball hat seinen eigenen Willen. Man muss es einfach mehr wollen und den Kampf annehmen. Egal, wer der Gegner ist. Es braucht das richtige Mindset und du musst dir sagen: Ich bin der Beste und wir werden gewinnen", sagte der Senegalese im Interview mit DAZN.

Geht es nach Mane, haben er und seine Mitspieler auf jeden Fall das Potenzial, die Champions League zu gewinnen. "Daran zweifle ich nicht", sagte er, "in ein bis zwei Jahren" werde dies "auf jeden Fall" gelingen. Wenn ich das Training anschaue, die Professionalität und auch die Mentalität, dann wird Bayern sehr bald eines der besten Teams der Welt sein. Nicht nur eines der besten, sondern das beste Team der Welt."