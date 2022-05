München/Madrid - Es war in den Wochen vor dem Saisonende still geworden um Marcelo.

In der spanischen Liga durfte er noch einmal ran – am letzten Spieltag vor über 50.000 Fans in seinem Bernabeu. Für die letzten 20 Minuten.

In der Champions League hatte er seinen letzten Aufritt als Spieler schon am 12. April. Ebenfalls in Madrid, Viertelfinal-Rückspiel gegen Chelsea. Eingewechselt in der 78. Minute.

Doch im Finale in Paris war Marcelo noch einmal gefragt: Der Brasilianer mit der imposanten Haarpracht durfte den großen Henkelpott als erster Spieler des nun 14-maligen Champions in die Höhe recken.

Marcelo verkündet das Ende seiner Real-Ära

Es war eine Hommage an den großartigen Linksverteidiger, der vor dieser Saison Sergio Ramos als Kapitän ablöste – und noch im Stade de France nach dem 1:0-Sieg über den FC Liverpool das Ende seiner eigenen Ära verkündete.

"Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Denn es ist mein letztes Spiel mit Real Madrid", sagte der 34-Jährige. "Den Verein mit einem Champions-League-Titel zu verlassen, ist eine große Freude. Es ist kein trauriger Tag."

Was er nicht gesagt hat: Er verlässt Real Madrid nicht nur mit einem Champions-League-Titel, sondern als erfolgreichster Trophäensammler in der Geschichte dieses ruhmreichen Vereins.

Schon als er im vergangenen Monat mit den Königlichen die spanische Meisterschaft gewann, überholte er Klub-Legende Paco Gento. Der Spanier, ebenfalls auf der linken Seite zu Hause, gewann in den 1950er und 60er Jahren unter anderem sechs Mal den damaligen Europapokal der Landesmeister – den Vorgängerwettbewerb der Champions League.

Mit 25 Titeln der erfolgreichste Real-Spieler

Insgesamt steht Marcelo nun bei unglaublichen 25 Titeln, die er mit den Blancos gewonnen hat.

Eine Ausbeute, von der er kaum zu träumen gewagt haben dürfte, als er im Januar 2007 – also vor über 15 Jahren – als Teenager zum berühmten Klub aus Madrid gewechselt ist.

Als Nachfolger von Weltmeister Roberto Carlos sollte er die linke Seite beackern. Kein leichtes Erbe, wenn man bedenkt, wie sehr sein brasilianischer Landsmann von den Fans verehrt wurde.

Auch Marcelo selbst schaute nach seinem Wechsel von Fluminense zunächst ehrfürchtig zu dem Mann mit der stahlharten linken Klebe hinauf. "Für mich war er Gott", wird Marcelo in einem Artikel der "BBC"-Website zitiert. "Ich konnte es nicht glauben, dass ich bei demselben Klub auf derselben Position spiele wie er."

Marcelo löste Roberto Carlos ab

Auf dem Trainingsplatz aber zeigte sich Roberto Carlos ganz menschlich. Schon an Marcelos erstem Tag in Madrid habe ihm sein großes Vorbild seine Telefonnummer gegeben, erinnerte er sich. "Wenn du etwas brauchst, ruf' mich an", habe ihm sein Landsmann gesagt.

Gemeinsam verbrachten beide nur ein halbes Jahr bei Real. Danach wechselte Roberto Carlos zu Fenerbahce – und Marcelo startete in Madrid richtig durch.

Gleich nach seiner ersten Halbsaison holte er mit Real den spanischen Meistertitel. Bis heute sollten nicht nur weitere 24 Trophäen, sondern auch mehr als 500 Spiele für die Königlichen dazu kommen. Für Roberto Carlos habe sein Nachfolger schon bald besser gespielt als er selbst je gewesen sei, sagte er.

Für ihn schließt sich der Kreis

"Heute schließt sich der Kreis", sagte Marcelo am Sonntag bei der riesigen Siegesparty, die das Team zusammen mit seinen Fans traditionell am Cibeles-Brunnen im Herzen der Stadt feierten.

Der Linksverteidiger legte eine Fahne und einen Schal um die Göttin auf dem Brunnen, bevor er den Henkelpott noch einmal in die Höhe reckte – diesmal aber in Madrid, vor seinen Fans, auf seiner Plaza de Cibeles.

Wie seine aktive Karriere weitergehe, wisse er noch nicht, sagte er. Dass er eines Tages aber wiederkommen wird, davon ist er fest überzeugt: "Ich habe noch was vor mit diesem Klub. Ich werde zu Real Madrid zurückkehren."

Tobias Wiltschek

