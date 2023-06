Erling Haaland posierte mit dem "Henkelpott" und biss freudig in seine Siegermedaille - nach dem Triumph im Champions-League-Finale platzte der Ausnahmestürmer fast vor Stolz. Und kündigte direkt nächste Großtaten an.

"Wenn sich nach ein paar Tagen das Gefühl etwas gesetzt hat, diese Trophäe gewonnen zu haben, werde ich es sicher wieder tun wollen", sagte er dem TV-Sender BT Sport nach dem 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand. Er sei sich ziemlich sicher, dass er so denken werde.

Der frühere Profi von Borussia Dortmund, der in seiner ersten Saison für City in 53 Pflichtspielen 52-mal traf und das Triple gewann, hofft, dass er mit seinem Weg an die Spitze auch junge Menschen inspirieren kann. Er habe sich niemals vorstellen können, mit 22 Jahren bereits derartige Erfolge vorweisen zu können. "Aber es zeigt, dass es für einen Jungen aus einer kleinen norwegischen Stadt möglich ist", sagte Haaland: "Unglaublich".