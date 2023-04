Die SSC Neapel setzt bei ihrer Comeback-Mission im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League voll auf eine Rückkehr von Topangreifer Victor Osimhen. "Osimhen wird am Dienstag dabei sein", kündigte Trainer Luciano Spalletti mit Blick auf das Heimspiel an. Der Nigerianer hatte beim 0:1 beim AC Mailand wegen einer Oberschenkelverletzung im Kader gefehlt, allein im Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt hatte er drei Tore erzielt.

Die italienischen Gazzetten machte den Ausfall des 24-Jährigen als Hauptursache für die Niederlage aus. "Ohne den Star Osimhen verliert Neapel an Kraft, Fantasie und Durchsetzungsfähigkeit", titelte Tuttosport. "Show im San Siro: AC Milan siegt, aber die Neapolitaner sind immer noch im Rennen. Ohne den verletzten Osimhen glänzen die Neapolitaner nicht", schrieb die Gazzetta dello Sport.

Der Trainer sah die Leistung seines Teams nicht ganz so kritisch. "Wir haben trotz allem gut gespielt. Wir hatten die richtige Einstellung, und ich gratuliere meinen Profis, die außergewöhnlich gut waren", sagte Spalletti. Neapel habe "wegen seines Charakters und den mutigen Beschlüssen seines Trainers überzeugt", schrieb die Corriere dello Sport: "Das Duell ist noch offen."

Milan-Coach Stefano Pioli wollte von einem möglichen Stadtduell gegen Inter im Halbfinale noch nichts wissen. "Die Chancen, die Runde zu überstehen, stehen immer noch 50:50 für beide Mannschaften. Unser Sieg ist sicherlich ein gutes Ergebnis, wir haben aber noch am Dienstag in Neapel ein schwieriges Spiel vor uns. Wir hätten schneller spielen müssen. Wir haben vielleicht zu wenig gewagt, aber es war trotz allem eine gute Leistung", sagte der 58-Jährige.