Die SSC Neapel muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim italienischen Meister AC Mailand auf Torjäger Victor Osimhen verzichten. Der ehemalige Wolfsburger steht nach seiner Oberschenkelverletzung nicht im Kader für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Osimhen trainierte am Dienstag nur individuell.

Der Nigerianer hat in dieser Saison in der Serie A in 23 Spielen 21 Tore erzielt. Laut Medienberichten soll Osimhen auch beim deutschen Rekordmeister Bayern München ein Thema sein.