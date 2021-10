90 Fazit:

Am dritten Spieltag der Champions League unterliegt RB Leipzig in der Gruppe A Paris Saint-Germain mit 2:3 und bleibt damit weiter ohne Punkte am Ende der Tabelle. Die Niederlage ist aber extrem bitter, denn die Sachsen machten auch nach dem Seitenwechsel ein gutes Spiel und hielten die Offensive der Gastgeber in Schach. Mukiele belohnte RB mit dem 2:1 (57.). Unglücklicherweise legte Leipzig Paris den Ausgleich quasi auf. Nach einem Fehlpass von Adams legte Mbappé für Messi quer, der Gulácsi überwinden konnte (67.). Nur sechs Minuten später hatte RB auch mit der Schiedsrichter-Entscheidung kein Glück, als Guida einen harmlosen Zweikampf zwischen Mbappé und Simakan als Elfmeter bewertete. Messi verwandelte sicher (74.). In der Nachspielzeit ließ Mbappé noch das 4:2 liegen, als er einen Elfmeter über das Tor jagte. So fahren die Leipziger trotz einer sehr guten Leistung mit null Punkten heim und müssen um das Überwintern im europäischen Wettbewerb bangen. Damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Wir sind schon in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Die PSG-Defensive steht nun allerdings sehr gut.

90 Elfmeter verschossen von Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Dieses Mal darf Mbappé ausführen. Der Franzose visiert das obere linke Eck an, schießt den Ball aber klar über die Latte!

90 So ist es! Guida zeigt nach Ansicht der Bilder auf den Punkt. Es gibt den zweiten Elfmeter! Diese Entscheidung ist auch korrekt, da Gvardiol den Pariser am Fuß getroffen hat.

90 In einem PSG-Konter dringt Hakimi nach Steilpass in den Strafraum ein und wird von Gvardiol per Grätsche zu Fall gebracht. Der VAR meldet sich. Gibt es noch einen Elfmeter für Paris?

90 Vier Minuten bleiben Leipzig noch um die Niederlage abzuwenden.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Pochettino stärkt die Defensive und bringt Verteidiger Kehrer für Offensivmann Draxler.

90 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Thilo Kehrer

90 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Julian Draxler

89 ...doch die Ecke von Forsberg ist zu kurz. Die Gastgeber klären ohne Schwierigkeiten.

88 Mukiele holt über rechts nochmal einen Eckball raus. Vollversammlung im PSG-Sechzehner...

86 Geht hier noch was für Leipzig? Ein Zähler wäre für die Gruppenkonstellation extrem wichtig.

84 Gelbe Karte für Tyler Adams (RB Leipzig)

Adams unterbindet mit einem Foul an Messi den Konter und wird zu Recht verwarnt.

84 Marsch zieht seine letzten drei Wechseloptionen. Können Forsberg, Poulsen oder Henrichs nochmal offensive Impulse liefern?

83 Einwechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

83 Auswechslung bei RB Leipzig: André Silva

83 Einwechslung bei RB Leipzig: Benjamin Henrichs

83 Auswechslung bei RB Leipzig: José Angeliño

83 Einwechslung bei RB Leipzig: Yussuf Poulsen

83 Auswechslung bei RB Leipzig: Mohamed Simakan

81 Die Gastgeber stehen nun in der Defensive und lauern auf Kontersituationen. Leipzig rennt an.

79 Der Spielverlauf ist aus Leipziger Sicht natürlich brutal. PSG schießt nur vier Mal aufs Tor, macht aber drei Tore und profitiert noch von einem kleinlichen Elfmeterpfiff des Referees.

77 RB bleibt dran! Zunächst zieht André Silva von der Strafraumgrenze ab und wird geblockt, auch beim zweiten Versuch von Laimer hat ein Pariser den Fuß dazwischen.

74 Tooor für Paris Saint-Germain, 3:2 durch Lionel Messi

Messi übernimmt die Verantwortung und verwandelt ganz cool. Der Argentinier chippt die Kugel lässig in die Mitte des Tores, Gulácsi war nach links gesprungen.

73 Es gibt Elfmeter für Paris! Draxler schickt Mbappé mit einem tollen Chip über links auf die Reise. Der Franzose zieht von der linken Bahn in den Sechzehner ein und geht dann sofort zu Boden, weil Simakan im Zweikampf beide Hände draußen hat. Der Referee zeigt sofort auf den Punkt. Eine sehr harte Entscheidung, das ist schon extrem kleinlich entschieden von Guida.

72 Nkunku zieht einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit Schnitt ins Zentrum. Gvardiol steigt hoch, köpft das Leder aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

70 Doppelt bitter für RB: Klostermann hat sich beim Gegentor verletzt und muss ausgewechselt werden. Gvardiol ist neu dabei.

70 Einwechslung bei RB Leipzig: Joško Gvardiol

70 Auswechslung bei RB Leipzig: Lukas Klostermann

67 Tooor für Paris Saint-Germain, 2:2 durch Lionel Messi

Ist das bitter! Leipzig serviert Paris den Ausgleich. Adams wird im halblinken Raum vor der eigenen Box unter Druck gesetzt und spielt einen ungenauen Pass zurück zu José Angeliño. Mbappé hat das gerochen, spritzt dazwischen und zieht mit Tempo in den Strafraum ein. Sein anschließender Querpass landet bei Messi, der aus 11 Metern sofort mit links abzieht. Gulácsi lenkt den Ball zwar noch an den Pfosten, doch der Ball trudelt letztlich über die Linie.

65 Gelbe Karte für Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Hakimi zieht gegen Ilaix Moriba das taktische Foul. Klare Sache, Gelb!

62 Für Haïdara geht es nicht mehr weiter. Der Mittelfeldmann wird positionsgetreu von Youngster Ilaix Moriba ersetzt. Auch Pochettino wechselt im Mittelfeldzentrum und bringt Pereira sowie Wijnaldum.

62 Einwechslung bei RB Leipzig: Ilaix Moriba

62 Auswechslung bei RB Leipzig: Amadou Haïdara

61 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Georginio Wijnaldum

61 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Ander Herrera

61 Einwechslung bei Paris Saint-Germain: Danilo Pereira

61 Auswechslung bei Paris Saint-Germain: Idrissa Gueye

60 Haïdara ist ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und fasst sich an den rechten Oberschenkel.

57 Tooor für RB Leipzig, 1:2 durch Nordi Mukiele

Leipzig dreht das Spiel! Erneut geht es bei den Sachsen zunächst über rechts nach vorne. Dieses Mal ist es Haïdara der das Spielgeschehen auf die andere Seite zum aufgerückten José Angeliño verlagert. Der Außenverteidiger zirkelt vom Sechzehnereck eine butterweiche Flanke an den Fünfer, wo sich Mukiele im Rücken von Kimpembe weggeschlichen hat. Aus knapp sechs Metern drückt der Franzose den Ball mit rechts in die linke Ecke. Navas ist ohne Chance!

56 Gute Aktion von Messi, der nach einem feinen Doppelpass mit Draxler mal aus der Distanz den Abschluss sucht. Klostermann hat den Fuß ausgefahren und blockt den Schuss ab.

53 Leipzig darf vor dem Sechzehner der Gastgeber kombinieren. André Silva legt am Ende nach rechts zu Mukiele, aber sein Zuspiel ist etwas zu kurz. Nuno Mendes ist dazwischen.

50 Zwei Minuten nach seiner Verwarnung kommt Gueye wieder zu spät in den Zweikampf, dieses Mal gegen Simakan. Guida belässt es bei einer letzten Ermahnung.

49 Der Freistoß von Christopher Nkunku fliegt über die Mauer, aber auch knapp über die Latte! Navas muss nicht eingreifen.

48 Gelbe Karte für Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain)

Gueye kommt gegen André Silva von hinten klar zu spät. Es gibt Gelb und Freistoß für die Gäste aus guter Position. Nkunku legt sich den Ball 22 Meter halblinks vor dem Tor zurecht.

46 Leipzig hat die zweite Halbzeit eröffnet! Beide Trainer verzichten nach der Pause auf personelle Wechsel.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause im Parc des Princes! Nach 45 Minuten verdient sich RB Leipzig bei Paris Saint-Germain ein 1:1. Die Marsch-Elf machte von Anfang an einen guten und mutigen Eindruck, wurde aber nach neun Minuten kalt erwischt, als Mbappé zum 1:0 traf. Anschließend hielt die RB-Defensive aber stand und ließ nur noch wenig zu. Leipzig erspielte sich ein klares Chancenplus und belohnte sich in Minute 28 nach einem tollen Spielzug mit dem 1:1-Ausgleich. André Silva war erfolgreich. Nach der Pause müssen die Sachsen genauso weitermachen, dann können die Gäste Zählbares mitnehmen. Gerade das Pressing und das Umschaltspiel funktionieren sehr gut. Wir sind gespannt, wie es nach der Pause weitergehen wird. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es gibt nochmal zwei Minuten obendrauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Erneut geht es bei den Gästen zielstrebig nach vorne. André Silva steckt für Nkunku durch, dessen Versuch von Marquinhos aber noch abgefälscht wird und so ungefährlich in den Armen von Navas landet.

42 Nkunku! Nach Haïdaras Ballgewinn auf dem linken Flügel schalten die Bullen blitzschnell um. Nkunku hat zentral vor dem Sechzehner etwas zu viel Platz und sucht den Abschluss, sein Versuch rauscht aber einen knappen Meter am linken Pfosten vorbei.

41 Verratti spielt links vor dem Strafraum einen traumhaften Steckpass zu Mbappé, der aus spitzem Winkel sofort den Abschluss suchen will. Orban hat aber den Fuß dazwischen. Gulácsi muss nicht eingreifen.

38 Gelbe Karte für Mohamed Simakan (RB Leipzig)

Simakan lässt gegen Nuno Mendes das Bein stehen und bringt seinen Gegenspieler so unsanft zu Fall. Zweite Verwarnung für die Sachsen.

35 Auch mit den knapp 74 Prozent Ballbesitz wissen die Gastgeber bislang recht wenig anzufangen und spielen sich das Leder meist im für Leipzig ungefährlichen Raum zu.

33 Lionel Messi hat die Defensive der Leipziger bisher voll im Griff. Wenn es bei PSG gefährlich wird, hat zumeist Kylian Mbappé seine Füße im Spiel.

30 Nuno Mendes entwischt Mukiele über den linken Flügel und hat deshalb ganz viel Rasen vor sich. In der Box angekommen versucht er den Querpass zum freien Mbappé, aber Orban besticht mit gutem Stellungsspiel und fängt das Zuspiel ab.

28 Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch André Silva

Der verdiente Ausgleich für RB! Nkunku öffnet das Spiel mit einer tollen Verlagerung auf die linke Seite, wo José Angeliño wartet und ganz viel Platz hat. Der Außenverteidiger spielt vom Sechzehnereck aus einen scharfen Flachpass an den zweiten Pfosten, wo André Silva eingelaufen kommt und aus wenigen Metern ohne Mühe zum Ausgleich einnetzt! Toller Spielzug der Gäste!

27 Wieder Leipzig! Nkunku setzt sich rechts in der Box im Kopfballduell gegen Kimpembe durch und legt den Ball so quer zu André Silva. Der Stürmer nimmt das Leder am Elfmeterpunkt einmal und zieht mit rechts technisch stark sofort ab. Sein Flachschuss landet am rechten Pfosten! Pech für die Gäste!

25 Der Standard wird richtig gefährlich! Nkunku zieht den Ball per Chip auf den rechten Pfosten, wo Mukiele einläuft und die Kugel quer in den Fünfer spielt. Zunächst verpasst Orban nur knapp, bevor Marquinhos das Leder knapp über den eigenen Kasten befördert!

24 Weiterhin sind die Sachsen gut im Spiel. Nkunku erobert den Ball tief in der gegnerischen Hälfte gegen Ander Herrera und holt anschließend den Freistoß im Halbfeld raus. Vielleicht geht ja etwas nach einem ruhenden Ball.

21 Marquinhos spielt aus der eigenen Hälfte einen tollen Flugball in den Lauf von Mbappé, der über links in den Strafraum eindringt. Sein Querpass zu Gueye landet aber in den Armen vom aufmerksamen Gulácsi.

19 Gelbe Karte für Willi Orban (RB Leipzig)

Und Orban wird von Guida nachträglich noch mit Gelb bedacht. Die Verwarnung geht in Ordnung.

18 Mbappé hat im Zweikampf mit Orban einen abbekommen und fasst sich an den rechten Oberschenkel. Der Franzose muss behandelt werden.

15 Mukiele geht nach einem Kontakt mit Marquinhos im Pariser Sechzehner zu Boden. Der Referee winkt aber sofort ab.

12 Wie reagieren die Leipziger auf den Gegentreffer? Bisher hat die Marsch-Elf mit einem mutigen Auftakt durchaus gefallen können.

9 Tooor für Paris Saint-Germain, 1:0 durch Kylian Mbappé

Trotz der guten Leipziger Anfangsphase sticht PSG! André Silva verliert die Kugel am gegnerischen Sechzehner gegen Marquinhos und anschließend rollt der Pariser Konter. Draxler schickt Mbappé von der Mittellinie auf die Reise. Der Franzose nimmt aus dem halblinken Raum Tempo auf, dreht Orban mit einem Haken an der Strafraumkante ein und versenkt den Ball aus 16 Metern trocken links unten im Eck.

8 Munterer Auftakt in Paris! José Angeliño hat links im Halbfeld ganz viel Zeit und flankt akkurat in Richtung Elfmeterpunkt. Dort hat sich André Silva freigeschlichen und köpft die Kugel auf die rechte Ecke. Navas ist schnell unten und schaufelt den Ball zur Seite weg.

5 Draxler schickt Nuno Mendes über links bis zur Grundlinie durch. Die Flanke des Portugiesen ist aber zu unplatziert und landet über Gulácsi hinweg im Toraus.

3 Gute Chance für RB! Nach einem etwas zu kurzen Rückpass in Richtung Kimpembe spitzelt André Silva die Kugel zu Nkunku, der Tempo aufnimmt und anschließend rechts im Strafraum Laimer mitnimmt. Dessen Schuss aus etwa 10 Metern fehlt aber etwas Tempo, so kann Navas per Fußabwehr im kurzen Eck parieren.

1 Auf geht's! PSG hat das Spiel eröffnet und agiert in der ersten Halbzeit in dunkelblauen Trikots von rechts nach links. Leipzig ist ganz in Weiß gekleidet.

1 Spielbeginn

Bereits im letzten Jahr trafen die beiden Teams in der Gruppenphase der Königsklasse aufeinander. Damals konnte RB das Heimspiel mit 2:1 für sich entscheiden, auswärts setzte es eine knappe 0:1-Pleite. Wir sind gespannt, wer heute die Oberhand behält. Referee der Partie ist der Italiener Marco Guida.

So wirft auch Paris-Coach Pochettino die Rotationsmaschine an. Gleich sieben Veränderungen gibt es nach dem 2:1 in der heimischen Ligue 1 gegen Angers. Lediglich Kimpembe, Ander Herrera, Verratti und Mbappé waren auch am Wochenende schon in der Startelf.

Die Lage für die Gastgeber aus Paris ist in der Königsklasse deutlich besser. Nach einem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Club Brügge besiegte die Elf von Mauricio Pochettino am zweiten Spieltag Manchester City mit 2:0. Der PSG-Trainer erwartet aber ein enges Match: "Wir wollen die drei Punkte, um an der Tabellenspitze zu bleiben. Sie sind eine sehr energische Mannschaft mit vielen guten Spielern, sie sind aggressiv. Es wird ein sehr schweres Spiel." Verzichten müssen die Pariser heute jedoch auf Superstar Neymar. Der Brasilianer fällt mit Leistenproblemen aus.

Schauen wir auch gleich auf die Aufstellung der Leipziger. Marsch rotiert nach dem 1:1 in Freiburg ordentlich durch und bringt gleich fünf neue Akteure. Mukiele, José Angeliño, Adams, Laimer und André Silva rücken anstelle von Gvardiol, Forsberg, Kampl, Szoboszlai sowie Poulsen in die Startformation.

Beim schweren Gastspiel in Paris ist RB Leipzig beinahe schon zum Punkten verdammt. Da es an den ersten beiden Spieltagen gegen Brügge sowie Manchester City nichts Zählbares gab, stehen die Sachsen enorm unter Druck. Auch der dritte Rang und damit das Minimalziel in der Königsklasse sind in Gefahr. "Wir brauchen Punkte", sagt so auch Jesse Marsch deutlich. Der RB-Coach ist aber auch zuversichtlich, dass seine Mannschaft im Pariser Prinzenpark bestehen kann: "Wir hatten im letzten Monat mehr und mehr Entwicklung, das ist ganz klar für mich." Eine wichtige Rolle dürfte einmal mehr Christopher Nkunku zukommen. Der Franzose, der heute auf seinen Ex-Verein trifft, ist seit Wochen in bestechender Form.