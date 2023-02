Von Christoph Gailer und Stefan Kumberger (derzeit in Paris)

"Paris St. Germain - wie immer…", sagte Kylian Mbappe in der Mixed Zone nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern auf die Frage nach der Favoritenrolle für das Rückspiel in München.

Bis zu dieser Partie in der Allianz Arena am 8. März sollte der 24-Jährige seine zuletzt erlittene Oberschenkel-Verletzung dann auch endgültig auskuriert haben. Vor der Partie im Parc des Princes von Paris wurde der Mbappe-Oberschenkel zum Zentrum zahlreicher Spekulationen - möglicherweise auch noch absichtlich befeuert von seinem eigenen Arbeitgeber.

Um nicht zuletzt die Verantwortlichen des FC Bayern München vor dem Duell in der Königsklasse möglichst lange im Unklaren darüber zu lassen, ob Mbappe rechtzeitig zum Hinspiel fit wird, gab der Hauptstadt-Klub zunächst keine genaue Diagnose bei Mbappes Oberschenkel-Verletzung bekannt.

Mit Mbappe kommt die Euphorie zurück

Es war letztlich ein Vorgehen der PSG-Verantwortlichen, das beinahe zum Erfolg geführt hätte. Dabei hatten die Münchner um Coach Julian Nagelsmann zumindest schon ein paar Tage vor dem Topduell in der französischen Hauptstadt den richtigen Riecher: Mbappe würde zumindest im Kader stehen, vermuteten Julian Nagelsmann und Co. - und genau so kam es dann auch.

Der 24-jährige Mbappe saß zunächst gegen die Bayern auf der Bank, machte sich vor dem Spiel gar nicht erst warm. War das Teil zwei der PSG-Verwirrungs-Taktik? Möglicherweise. Denn bei einem für die Franzosen optimalen Spielverlauf, wäre der Weltmeister von 2018 vielleicht gar nicht eingesetzt worden, doch es kam eben ganz anders. Die Bayern hatten über fast eine Stunde das Spiel in Paris gegen teilweise sehr passiv agierende Gastgeber unter Kontrolle und führten durch das Tor von Ex-PSG-Talent Kingsley Coman verdientermaßen mit 1:0.

Somit sah sich Paris-Coach Christophe Galtier dazu gezwungen, den noch nicht hundertprozentig fitten Mbappe doch einzuwechseln - ein Umstand, der bei beiden Mannschaften sofort Wirkung zeigte. "Nach Kylian Mbappes Einwechslung ging direkt eine Euphorie durchs Stadion", beschrieb Bayerns Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting bei "Amazon Prime" den Moment in der 57. Minute, als der PSG-Superstar das Feld betrat.

Einwechslung des Superstars verändert Statik des Spiels - Nagelsmann reagiert

Mit der Einwechslung Mbappes kam aber nicht nur auf den Rängen euphorische Stimmung auf, auch auf dem Feld waren Veränderungen hüben wie drüben unübersehbar. Auf PSG, bis dahin sehr destruktiv eingestellt, hatte die Mbappe-Einwechslung beinahe sofort positiven Einfluss.

Auf einmal marschierte der französische Meister mit viel mehr Nachdruck nach vorne. "Danach hatte PSG ein paar Bälle durchgesteckt, hatte mit Mbappe viel Speed von der Bank gebracht", beschrieb es Bayern-Coach Nagelsmann, der auf die Einwechslung des PSG-Superstars taktisch reagierte.

Er stellte seine defensive Dreierkette so um, dass Dayot Upamecano zum direkten Bewacher seines Nationalmannschafts-Kollegen Mbappe wurde. Der Hintergrund: Mit Upamecano sollte der schnellste der drei Münchner Innenverteidiger Mbappe in Sachen Geschwindigkeit Paroli bieten.

Dieser Nagelsmann-Schachzug ging letztlich aber nur bedingt auf. Schon wenige Minuten nach seiner Einwechslung hatte nämlich Weltklasse-Stürmer Mbappe schon die erste Riesenchance, scheiterte im Eins gegen Eins an Yann Sommer. In der 83. Minute traf der Joker dann zum vermeintlichen 1:1-Ausgleich. Allerdings stand Vorlagengeber Neymar zuvor minimal im Abseits, weshalb der VAR dem Mbappe-Treffer die Anerkennung verweigerte.

Wenige Zentimeter entschieden in dieser Szene zu Ungunsten der Gastgeber - so blieb das PSG-Vorgehen rund um Mbappe im Vorfeld der Partie letztendlich nur ein fast perfekter Bluff, war aber ein eindrucksvoller Vorgeschmack darauf, was die Bayern im Rückspiel gegen einen dann voraussichtlich wieder völlig fitten Mbappe erwarten dürfte.