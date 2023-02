Paris St. Germain kann im Achtelfinal-Kracher der Champions League gegen Bayern München auf seine Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappe hoffen.

Sowohl der zuletzt wegen einer Knieblessur geschonte Weltmeister Messi, als auch Stürmer Mbappe (Oberschenkel) nahmen am Montagvormittag am Abschlusstraining des französischen Fußball-Meisters teil.

Während Messi wohl in der Startelf stehen dürfte, wollte sich PSG-Trainer Christophe Galtier im Fall von Mbappe noch nicht festlegen.

"Kylian Mbappe hat das Mannschaftstraining heute voll mitgemacht und durchgehalten. Ob er auch spielen wird, entscheiden wir morgen", so der Coach auf der abschließenden Pressekonferenz. Ein Einsatz würde davon abhängen, wie sich Mbappe fühle.

Nagelsmann hatte Mbappe-Pause angezweifelt

Für die Startelf wird es wohl noch nicht reichen. Denkbar ist aber, dass der Stürmer im Laufe des Spiels eingesetzt wird. Auf die Frage eines Journalisten, ob Mbappe auch nur auf der Bank sitzen könnte, um den Bayern einen Schreck einzujagen, erwiderte Galtier: "Wenn er dabei ist, dann um auch zu spielen."

Der 24-Jährige hatte am 1. Februar im Ligaspiel in Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten. Seine Ausfallzeit wurde vom Verein zunächst auf drei Wochen geschätzt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte dies von Anfang an angezweifelt.

Galtier: Chancen stehen 50:50

Das Hinspiel in der Königsklasse findet am Dienstag (21.00 Uhr) im Pariser Prinzenpark statt. Die Chancen stünden 50:50, so Galtier. Auch wenn PSG zuletzt arg geschwächelt hatte.

"Wenn du als PSG-Coach zwei Spiele hintereinander verlierst, ist es immer schwierig. Wir spielen gegen ein Topteam. Aber meine Spieler wissen, wie man einen Gang höher schaltet und in solchen Situationen Leistung abruft."

Den Erfahrungsvorsprung gegenüber seinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann will Galtier nicht als Vorteil werten. "Ich würde sagen, ich bin weniger frisch", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Nagelsmann haben schon viel Erfahrung gesammelt. "Er ist sehr modern und Bayern hat unter ihm einen klaren Spielstil. Wir haben uns sehr mit ihren Stärken und Schwächen befasst. Am Ende geht es darum, was meine Spieler tun. Wir setzen uns nicht mit einzelnen Personen auseinander. Es ist Bayern gegen PSG."

Neymar zuversichtlich

Auch Neymar strahlte vor dem Achtelfinale trotz der aktuellen Probleme Gelassenheit aus. "Wir haben die Fähigkeiten. Wir wissen zwar wie schwierig es sein wird und wie hart es zuletzt gewesen ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns steigern können", so der Superstar.

Paris hatte zuletzt in der Liga und im französischen Pokal klare Niederlagen kassiert.